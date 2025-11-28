Trump anulează aproape toate documentele semnate de Biden

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că a anulat toate ordinele executive semnate de predecesorul său, Joe Biden, cu ajutorul dispozitivul autopen, de semnătură automată, transmite Reuters.

Orice document semnat de Biden cu autopen, ceea ce înseamnă aproximativ 92% dintre ele, este anulat şi nu mai are efect, a spus preşedintele Trump, notează Agerpres.

Ce este un autopen

Un autopen este un dispozitiv care reproduce semnătura unei persoane și este folosit frecvent de oficiali ocupați pentru a semna rapid documente oficiale, scrisori sau diplome, fără a fi nevoie de semnarea manuală a fiecărui exemplar.

La sfârșitul mandatului său, Joe Biden a semnat mai multe grațieri, inclusiv pentru membri ai propriei familii și pentru condamnați la moarte, utilizând, potrivit unor surse, un autopen. La începutul anului, echipa președintelui Donald Trump a lansat o investigație oficială, dorind să afle dacă Biden era conștient și apt să își exercite atribuțiile în acel moment.

Investigația, fără precedent în istoria recentă a SUA

Ed Martin, avocat desemnat să coordoneze dosarele de clemență pentru tabăra ultra-conservatoare MAGA a lui Trump, a informat printr-un email intern că Departamentul Justiției a primit sarcina de a cerceta circumstanțele acestor decizii. Printre cazurile vizate se numără inclusiv grațierea fiului lui Biden, Hunter.

Investigația, fără precedent în istoria recentă a SUA, urmărește să stabilească dacă președintele a fost „competent” când și-a exercitat prerogativele și dacă nu cumva „alte persoane profitau de el” prin mijloace precum semnarea cu autopenul, susține Martin în comunicarea obținută de Reuters.

25 de ordine executive semnate între 2021 și 2025, toate purtând aceeași semnătură

O analiză efectuată de Oversight Project a identificat că, dintre toate documentele semnate de Biden, doar unul, cel privind retragerea sa din cursa prezidențială, conținea o semnătură diferită. Restul aveau semnături identice, indicând o posibilă folosire sistematică a autopenului.

Grupul a publicat și dovezi vizuale, comparând semnătura de pe un document din decembrie 2024 cu una identică din august 2022. Spre deosebire de acestea, semnătura folosită în comunicatul de retragere era vizibil diferită.

DailyMail.com a verificat 25 de ordine executive semnate între 2021 și 2025, toate purtând aceeași semnătură.

"Aleea Prezidențială a Faimei" - Trump a înlocuit portretul lui Biden de la Casa Albă cu o imagine a unui autopen

Casa Albă a prezentat în septembrie o nouă galerie prezidențială, denumită „Aleea Prezidențială a Faimei”, situată în apropierea Biroului Oval, unde sunt expuse portrete încadrate ale tuturor foștilor președinți ai Statelor Unite. Surprinzător, portretul fostului președinte Joe Biden lipsește, fiind înlocuit cu o imagine a unui autopen care îi reproducere semnătura.

Noua expoziție prezintă fiecare fost președinte într-un cadru clasic, în tonuri alb-negru sau aurii, conferind un aer solemn și istoric. Totuși, în cazul lui Biden, ramă găzduiește o fotografie a autopen-ului, marcând o excepție notabilă în rândul portretelor.

Potrivit unui oficial al Casei Albe care a dorit să-și păstreze anonimatul, ideea de a-l reprezenta pe Biden prin autopen a fost sugerată chiar de Donald Trump. Trump a criticat frecvent această practică a fostului președinte, conform The Guardian.

