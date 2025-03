Trump: Grațierile făcute de Biden pentru membrii familiei sale sunt nule / Unde ar fi greșit fostul președinte

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a anunțat într-o postare pe rețeaua de socializare Truth Social, că grațierile pe care predecesorul său le-a făcut pentru membrii familiei sale înainte să-și termine mandatul sunt „nule, lipsite de valoare și fără nicio forță sau efect“.

„„Grațierile” pe care Somnorosul Joe Biden le-a acordat Comitetului Neales de Găști Politice și multor altora sunt declarate prin prezenta NULE, LIPSITE DE VALOARE ȘI FĂRĂ NICIO FORȚĂ SAU EFECT, din cauza faptului că au fost realizate cu Autopen-ul.

Cu alte cuvinte, Joe Biden nu le-a semnat, dar, mai important, nici nu știa nimic despre ele! Documentele necesare pentru grațiere nu i-au fost explicate sau aprobate de către Biden. Nu știa nimic despre ele, iar persoanele care le-au realizat ar fi putut comite o infracțiune. Prin urmare, cei din Comitetul Neales, care au distrus și șters TOATE dovezile obținute în timpul vânătorii de vrăjitoare desfășurate timp de doi ani împotriva mea și a multor altor oameni nevinovați, ar trebui să înțeleagă pe deplin că sunt supuși unei investigații la cel mai înalt nivel.

De fapt, probabil că ei sunt responsabili pentru documentele care au fost semnate în numele lor fără cunoștința sau consimțământul Celui Mai Prost Președinte din Istoria Țării Noastre, Coruptul Joe Biden!”“, a scris Donald Trump pe rețeaua Truth Social.

Autopen-ul este un dispozitiv mecanic sau electronic folosit pentru a reproduce automat o semnătură. Este utilizat frecvent de oficialii de rang înalt, inclusiv de președinții Statelor Unite, pentru a semna volume mari de documente, cum ar fi scrisori oficiale, ordine executive sau alte acte administrative.

Deși semnătura realizată cu autopen-ul este legală și recunoscută în multe situații oficiale, unele persoane contestă autenticitatea sau validitatea documentelor semnate în acest mod, mai ales dacă semnatarul nu a revizuit sau aprobat personal conținutul acestora.

