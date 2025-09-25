€ 5.0754
Data actualizării: 13:36 25 Sep 2025 | Data publicării: 13:32 25 Sep 2025

Donald Trump îl ironizează pe Joe Biden. A schimbat portretul lui de la Casa Albă cu poza unui autopen (POZE)

Autor: Tiberiu Vasile
Donald Trump îl ironizează pe Joe Biden. A schimbat portretul lui de la Casa Albă cu poza unui autopen (POZE) Sursa Foto: The White House
 

Casa Albă a inaugurat "Aleea Prezidențială a Faimei". Președintele Donald Trump a decis să înlocuiască portretul lui Joe Biden cu o imagine a unui autopen.

 

Casa Albă a prezentat recent o nouă galerie prezidențială, denumită „Aleea Prezidențială a Faimei”, situată în apropierea Biroului Oval, unde sunt expuse portrete încadrate ale tuturor foștilor președinți ai Statelor Unite. Surprinzător, portretul fostului președinte Joe Biden lipsește, fiind înlocuit cu o imagine a unui „autopen” care îi reproducere semnătura.

Pentru claritate, un autopen este un dispozitiv care reproduce semnătura unei persoane și este folosit frecvent de oficiali ocupați pentru a semna rapid documente oficiale, scrisori sau diplome, fără a fi nevoie de semnarea manuală a fiecărui exemplar.

Ideea de a-l reprezenta pe Biden prin autopen a fost sugerată chiar de Donald Trump

Noua expoziție prezintă fiecare fost președinte într-un cadru clasic, în tonuri alb-negru sau aurii, conferind un aer solemn și istoric. Totuși, în cazul lui Biden, ramă găzduiește o fotografie a autopen-ului care îi semnează numele, marcând o excepție notabilă în rândul portretelor.

Potrivit unui oficial al Casei Albe care a dorit să-și păstreze anonimatul, ideea de a-l reprezenta pe Biden prin autopen a fost sugerată chiar de Donald Trump. Trump a criticat frecvent, în ultimele luni, folosirea autopen-ului de către administrația Biden, afirmând - fără dovezi clare - că președintele nu semna personal documente importante, precum grațierile, și că decizii esențiale erau finalizate de alții cu ajutorul autopen-ului.

Purtătoarea de cuvânt a lui Biden nu a făcut declarații oficiale privind modul în care președintele a fost reprezentat în această expoziție, conform The Guardian.

Sursa Foto: The White House

