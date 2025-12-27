€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Armistiţiu imediat între Thailanda şi Cambodgia
Data publicării: 08:57 27 Dec 2025

Armistiţiu imediat între Thailanda şi Cambodgia
Autor: Florin Răvdan

Rusia lansează amenințări după ce Kazahstanul vrea să adopte muniție NATO: Știm ce a însemnat asta pentru Kiev Soldați pe teren. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Thailanda şi Cambodgia au convenit asupra unui armistiţiu imediat, după săptămâni de ciocniri la frontieră, miniştrii apărării din ambele ţări semnând o declaraţie comună, informează sâmbătă dpa.

Armistiţiul vizează toate armele, atacurile asupra civililor, infrastructura civilă şi ţintele militare din toate zonele, potrivit declaraţiei, care a fost publicată sâmbătă.

Miniştrii s-au întâlnit la un punct de trecere a frontierei dintre provincia Pailin din Cambodgia şi provincia Chanthaburi din Thailanda, în urma discuţiilor pregătitoare din ultimele zile în cadrul unui comitet mixt de frontieră.

Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul şi-a exprimat vineri, la Bangkok, speranţa că cele două părţi vor conveni asupra unei declaraţii comune.

Luptele au izbucnit în mai multe puncte de-a lungul frontierei thailandeze-cambodgiene, lungă de aproximativ 800 de kilometri, ambele ţări acuzându-se reciproc de bombardarea zonelor civile, afirmaţii pe care ambele părţi le-au negat.

Sute de mii de oameni au fost strămutaţi de ambele părţi ale frontierei şi peste 100 de persoane au fost ucise, între care câteva zeci de civili.

Ostilităţile sunt consecinţa unei dispute teritoriale care durează de decenii.

Ciocniri intense au avut loc şi în iulie, încheindu-se după câteva zile cu un armistiţiu.

În octombrie, cele două părţi au convenit să retragă armamentul greu din zona de frontieră şi să desfăşoare operaţiuni comune de deminare.

Cu toate acestea, armistiţiul a fost suspendat în noiembrie în urma unui nou incident la frontieră, iar tensiunile au escaladat şi mai mult după o ciocnire la frontieră pe 7 decembrie. Luptele au fost reluate în mai multe puncte de-a lungul frontierei, scrie Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

thailanda
cambodgia
armistitiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Plasticul ne schimbă hormonal. Mit demontat de un chimist. Cât de nociv este, cu adevărat, plasticul
Publicat acum 28 minute
Armistiţiu imediat între Thailanda şi Cambodgia
Publicat acum 41 minute
Horoscopul banilor 2026. Interviu cu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat acum 47 minute
Perry Bamonte, claviaturistul şi chitaristul trupei The Cure, a murit la 65 de ani
Publicat acum 52 minute
Degivrant pentru parbriz făcut acasă din 2 ingrediente banale. Trucul care dezgheață geamul instant
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 11 minute
A fost emis Cod Roșu! Alertă de ultimă oră de la meterologi, județele vizate
Publicat pe 25 Dec 2025
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
Publicat acum 16 ore si 15 minute
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
Publicat pe 25 Dec 2025
Alexandru Ciucu, imagine controversată alături de fiicele sale: Par chiar speriate
Publicat pe 25 Dec 2025
Mișcarea bizară a lui Ceaușescu la Revoluția din 1989. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ținea mitingul din 21 decembrie / video
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close