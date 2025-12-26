Cele mai mari economii ale lumii în 2040. Cine intră în top 5

Cele mai mari economii ale lumii în 2040 se conturează deja în noile prognoze economice, iar ierarhia globală vine cu confirmări, dar și cu o revenire notabilă în top. Statele Unite își păstrează poziția de lider, Asia câștigă tot mai mult teren, iar Europa rămâne prinsă între creștere modestă și probleme structurale.

Cele mai mari economii ale lumii în 2040: cine conduce clasamentul

Potrivit unor estimări citate de The Times, economia americană va rămâne cea mai mare la nivel global până în 2040. Proiecțiile indică o valoare de aproximativ 53 de trilioane de dolari, suficient pentru a menține SUA pe primul loc. China rămâne principalul rival, cu un PIB estimat la aproape 48 de trilioane de dolari, reducând considerabil diferența față de Washington.

Un detaliu important este că, atunci când se aplică metoda parității puterii de cumpărare, care ajustează datele în funcție de prețuri și monede, China a depășit deja Statele Unite la începutul acestui deceniu.

Marea Britanie revine în top 5 al economiilor mondiale

Una dintre surprizele clasamentului pentru cele mai mari economii ale lumii în 2040 este revenirea Marii Britanii în primele cinci poziții. Un raport al Centre for Economics and Business Research arată că economia britanică ar putea crește de la aproximativ 4 trilioane de dolari în prezent la circa 6,8 trilioane de dolari până în 2040, la prețurile actuale.

Această evoluție este pusă pe seama ritmului mai lent de creștere din Franța și Germania, care ar permite Regatului Unit să depășească Japonia și să urce pe locul cinci în următorii 15 ani. Conform scenariilor analizate, Marea Britanie ar fi devansată doar de Statele Unite, China, India și Germania.

Asia câștigă teren în economia globală

Raportul atrage atenția asupra unei tendințe clare: centrul de greutate al economiei mondiale continuă să se deplaseze spre est. Economiile asiatice sunt așteptate să genereze o parte tot mai mare din creșterea globală în anii următori.

India este exemplul cel mai spectaculos după China. După ce se afla pe locul nouă la începutul anilor 2010, țara este proiectată să ajungă pe poziția a treia la nivel mondial până în 2040. Germania ar urma să rămână pe locul patru, în pofida unei recesiuni ușoare traversate recent, în timp ce Japonia ar coborî pe poziția a șasea.

Creștere economică, dar nu și prosperitate egal distribuită

Deși poziția Marii Britanii în topul economiilor se îmbunătățește, imaginea este mai puțin optimistă când vine vorba de nivelul de trai. PIB-ul pe cap de locuitor, un indicator-cheie al bunăstării, este prognozat să coboare de pe locul 19 în prezent pe locul 21 până în 2040.

Venitul mediu anual per persoană ar urma să crească de la aproximativ 57.000 de dolari la 89.000 de dolari, însă alte state vor avansa mai rapid. Luxemburg, Irlanda, Elveția, Singapore și Statele Unite domină deja acest clasament și sunt așteptate să rămână detașat în față.

Diferențele de ritm scot la iveală probleme persistente legate de productivitate, evoluția salariilor și presiunea asupra finanțelor publice.

Schimbarea balanței globale de putere

Nina Skero, directoarea executivă a CEBR, descrie această transformare drept „o reechilibrare treptată” a influenței economice globale, în care puterea se mută dinspre economiile occidentale împovărate de datorii către statele cu ritm rapid de creștere din Asia și emisfera sudică.

Un alt jucător în ascensiune este Indonezia. Țara, care are a patra cea mai mare populație din lume, ar putea intra în top 10 economii globale la începutul anilor 2030, pe fondul intensificării investițiilor.

Avertisment privind încetinirea economiei mondiale

Think tank-ul avertizează că ritmul de creștere globală ar putea scădea la aproximativ 2,5% anul viitor, pe fondul celor mai ridicate tarife comerciale impuse de Statele Unite în ultimul secol.

„Incertitudinea ridicată generată de schimbările din ordinea comercială globală, ca urmare a creșterii tarifelor SUA, a afectat activitatea economică”, se arată în raport.

În acest context, cele mai mari economii ale lumii în 2040 nu vor reflecta doar mărimea PIB-ului, ci și capacitatea statelor de a gestiona schimbările globale, tensiunile comerciale și presiunea asupra nivelului de trai, conform The Times.

