Vlad Filat, fost prim-ministru al Republicii Moldova, dat în urmărire internaţională
Data publicării: 14:59 27 Dec 2025

Vlad Filat, fost prim-ministru al Republicii Moldova, dat în urmărire internaţională
Autor: Florin Răvdan

Haos în Gara de Nord, după ce un bărbat a aruncat cu pietre Sursa foto: Freepik - Poliție
 

 Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internaţională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, transmite sâmbătă Moldpres.

Potrivit sursei citate, informaţia a fost confirmată de către purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliţiei, Diana Fetco.

"Confirm faptul că Direcţia cooperare internaţională poliţienească a Poliţiei a fost notificată de către Biroul Central Interpol Paris despre faptul că respectiva persoană se află în căutare internaţională cu scop de arest", a declarat Diana Fetco, pentru Moldpres.

Confrom prevederilor Constituţiei, cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi din ţară, aminteşte publicaţia Jurnal.md. Totuşi, şeful IGP a explicat că, dacă Vlad Filat ar alege să călătorească în oricare dintre ţările care fac parte din spaţiul Schengen, atunci autorităţile de acolo ar fi obligate să-l reţină.

La începutul lunii decembrie, o instanţă din Franţa l-a condamnat în lipsă pe Vlad Filat la doi ani de închisoare şi o amendă de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupţie.

După ce decizia instanţei franceze a devenit publică, Filat a a scris într-o postare pe reţelele sociale că aceasta se referă la dosarul privind partajarea bunurilor după divorţul său din 2012 şi că "este una motivată politic şi puternic influenţată din Republica Moldova", aminteşte Ziarul de Gardă.

Ulterior, Filat a publicat un mesaj scurt pe reţele: "Mulţumesc, Maia!", scrie Agerpres 

vlad filat
republica moldova
