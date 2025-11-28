€ 5.0901
|
$ 4.3946
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0901
|
$ 4.3946
 
DCNews Stiri Internațional Percheziții la șeful de cabinet al lui Zelenski, Andriy Yermak
Data actualizării: 09:38 28 Noi 2025 | Data publicării: 09:38 28 Noi 2025

Percheziții la șeful de cabinet al lui Zelenski, Andriy Yermak
Autor: Ioan-Radu Gava

volodimir zelenski Foto: Agerpres
 

Unități anticorupție percheziționează birourile șefului de cabinet al lui Zelenski, Andriy Yermak.

Autoritățile anticorupție din Ucraina au declarat că efectuează percheziții investigative la biroul lui Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski, potrivit SkyNews.

Într-o postare pe Telegram, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a declarat: „Acțiunile investigative sunt sancționate și efectuate în cadrul anchetei. Detaliile vor urma.”

Perchezițiile au legătură cu scandalul uriaș de corupție din Ucraina

Un scandal uriaș de corupție a cuprins Ucraina la începutul acestei luni, implicând oficiali de rang înalt și miniștri ai guvernului de la Kiev.

Mai mulți oficiali de rang înalt și miniștri au fost acuzați că au obținut profit ilegal prin șpagă de la compania nucleară a statului, Energoatom.

Anchetatorii au declarat că grupul a deturnat 100 de milioane de dolari (76 de milioane de lire sterline) din fonduri ilicite.

Doi miniștri au fost forțați să demisioneze din cauza scandalului, în timp ce presupusul lider a fost numit Timur Mindich, partener de afaceri al lui Zelenski și coproprietar al companiei de televiziune care a contribuit la creșterea popularității președintelui.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Andriy Yermak
volodimir zelenski
perchezitii
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Daniel Băluță, înlocuit la primărie. Cine îi ia locul / video
Publicat acum 27 minute
Ioana Ene Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, și-a publicat diploma de licență
Publicat acum 38 minute
ANAF începe executarea silită a lui Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului5
Publicat acum 43 minute
FOTO: Reportaj la Prislop. Credincioșii au înfruntat ploaia pentru canonizarea Sfântului Arsenie Boca
Publicat acum 54 minute
Diabolic loop. Cum poate dominanța fiscală să blocheze economia: Un nou risc pentru România
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 43 minute
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 26 Noi 2025
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Publicat pe 26 Noi 2025
SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”
Publicat pe 26 Noi 2025
Fosfina a ucis familia Böcek, în hotelul din Istanbul. Substanța toxică, găsită inclusiv pe prosoapele din hotel
Publicat pe 26 Noi 2025
Ciucu îi bate obrazul lui Drulă: Mi-a pus o poreclă. Îl știam altfel / Cum l-a jignit candidatul USR
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close