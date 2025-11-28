Percheziții la șeful de cabinet al lui Zelenski, Andriy Yermak

Autoritățile anticorupție din Ucraina au declarat că efectuează percheziții investigative la biroul lui Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski, potrivit SkyNews.

Într-o postare pe Telegram, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a declarat: „Acțiunile investigative sunt sancționate și efectuate în cadrul anchetei. Detaliile vor urma.”

Perchezițiile au legătură cu scandalul uriaș de corupție din Ucraina

Un scandal uriaș de corupție a cuprins Ucraina la începutul acestei luni, implicând oficiali de rang înalt și miniștri ai guvernului de la Kiev.

Mai mulți oficiali de rang înalt și miniștri au fost acuzați că au obținut profit ilegal prin șpagă de la compania nucleară a statului, Energoatom.

Anchetatorii au declarat că grupul a deturnat 100 de milioane de dolari (76 de milioane de lire sterline) din fonduri ilicite.

Doi miniștri au fost forțați să demisioneze din cauza scandalului, în timp ce presupusul lider a fost numit Timur Mindich, partener de afaceri al lui Zelenski și coproprietar al companiei de televiziune care a contribuit la creșterea popularității președintelui.