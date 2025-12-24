€ 5.0890
Scandal de diplome false în diplomație. Ambasadorul Poloniei la Paris a fost suspendat
Data publicării: 20:02 24 Dec 2025

Scandal de diplome false în diplomație. Ambasadorul Poloniei la Paris a fost suspendat
Autor: Tiberiu Vasile

emmanuel macron kaja kallas friedrich merz si donald tusk Foto: Agerpres
 

Ambasadorul Poloniei la Paris, Jan Emeryk Rosciszewski, a fost suspendat din funcţie.

Ambasadorul Poloniei la Paris a fost suspendat din funcţie, în aşteptarea concluziilor unei anchete pentru trafic de influenţă referitor la emiterea unor diplome false, a anunţat miercuri Ministerul de Externe polonez, citat de AFP.

Jan Emeryk Rosciszewski, aflat la post la Paris din 2022, a fost arestat marţi la sosirea la aeroportul Frederic Chopin din Varşovia şi audiat de reprezentanţi ai Biroului Central Anticorupţie (CBA), potrivit publicaţiei online Goniec.pl.

"Ministrul Radoslaw Sikorski a decis să suspende ambasadorul din funcţiile sale până când toate dubiile vor fi ridicate"

În lumina situaţiei, el a fost pus la dispoziţia ministrului. Ministrul Radoslaw Sikorski a decis să suspende ambasadorul din funcţiile sale până când toate dubiile vor fi ridicate, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei poloneze pentru agenţia de presă PAP.

Misiunea (diplomatică poloneză) în Franţa va fi condusă de şeful de misiune adjunct, ambasadorul Wieslaw Tarka, a adăugat el.

În afară de diplomat, în acest scandal mai sunt implicaţi înalţi funcţionari şi foşti deputaţi din Partidul Lege şi Justiţie (PiS, conservator).

Ei sunt bănuiţi că au participat la sau au beneficiat de emiterea de diplome MBA (Master of Business Administration) de către o universitate privată înfiinţată de unul dintre suspecţi şi menite să permită desemnarea titularilor în posturi importante din companii şi instituţii publice, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Decizia luată de Polonia la granița cu Rusia și Belarus: Nu s-a mai întâmplat de la Războiul Rece
 

CITEȘTE ȘI: Decizia luată de Polonia la granița cu Rusia și Belarus: Nu s-a mai întâmplat de la Războiul Rece

polonia
franta
diplomatie
diplome
ambasador
