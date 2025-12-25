Schimb de focuri la frontiera Tadjikistan–Afganistan, cinci persoane au fost ucise

Trei membri ai unei "organizaţii teroriste" au trecut ilegal graniţa în provincia tadjică Khatlon, care se învecinTadjikistan şi ează cu Afganistanul, a precizat Comitetul într-un comunicat publicat de agenţia oficială de ştiri Khovar.

Atacatorii au fost neutralizați, doi grăniceri au murit

Aceştia au fost "neutralizaţi" în urma unui conflict cu grănicerii tadjici, dintre care doi şi-au pierdut viaţa în incident, potrivit aceleiaşi surse.

Tadjikistanul are o graniţă muntoasă de aproximativ 1.350 de kilometri cu Afganistanul şi are relaţii tensionate cu talibanii.

Spre deosebire de alţi lideri din Asia Centrală, preşedintele tadjik Emomali Rahmon, la putere din 1992, este singurul care îi critică deschis pe talibani.

El îi îndeamnă să respecte drepturile etnicilor tadjici, despre care se estimează că reprezintă un sfert din populaţia de aproximativ 40 de milioane de locuitori ai Afganistanului.

În ultimele luni, au izbucnit ciocniri la frontieră, rareori comentate oficial, şi au avut loc întâlniri între talibani şi oficiali tadjici, potrivit presei locale.

Mai mult, militanţii din grupările jihadiste Jamaat Ansarullah şi Statul Islamic din Khorasan, activi în aceste zone extrem de muntoase, reprezintă o sursă de îngrijorare pentru Tadjikistan.