Stiri

DCNews Stiri Tensiuni între China și SUA: Accelerează alunecarea către o situaţie de război
Data publicării: 11:48 25 Dec 2025

Tensiuni între China și SUA: Accelerează alunecarea către o situaţie de război
Autor: Ioan-Radu Gava

Trump îi cere lui Xi Jinping să-l elibereze pe mogulul pro-democrație din Hong Kong, Jimmy Lai Sursa Foto: Agerpres | Donald Trump, președintele Americii, alături de Xi Jinping, președintele Chinei
 

China acuză SUA că „accelerează alunecarea către o situaţie de război“ prin vânzarea de arme către Taiwan.

Ministerul Apărării din China a acuzat joi Statele Unite că "accelerează alunecarea către o situaţie de război periculoasă" în Strâmtoarea Taiwan, după ce preşedintele american Donald Trump a semnat Legea de autorizare a apărării naţionale pentru anul fiscal 2026, care include o extindere a vânzărilor de arme către Taipei, informează EFE.

Purtătorul de cuvânt militar Zhang Xiaogang a declarat joi, la conferinţa de presă lunară a Ministerului Apărării, că conţinutul legislaţiei americane referitoare la Taiwan "intervine în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei" şi "transmite semnale grav eronate" forţelor pro-independenţă de pe insulă.

CITEȘTE ȘI              -               Rusia își testează forța aeriană: bombardiere strategice au survolat nordul Peninsulei Scandinave

SUA "folosesc Taiwanul ca instrument pentru a îngrădi China"

Potrivit purtătorului de cuvânt chinez, Washingtonul "şi-a încălcat angajamentele" şi "a intensificat" vânzările de arme către Taiwan, o dinamică ce, în opinia sa, "accelerează alunecarea către o situaţie de război periculoasă" şi "subminează grav" pacea şi stabilitatea în Strâmtoare.

Zhang a afirmat că Statele Unite "folosesc Taiwanul ca instrument pentru a îngrădi China" şi că această strategie "nu va avea succes".

"Încercarea de a folosi Taiwanul pentru a frâna China este sortită eşecului, iar obţinerea independenţei prin forţă duce la autodistrugere", a declarat purtătorul de cuvânt, criticând în acelaşi timp autorităţile insulei pentru ceea ce el a numit "ignorarea intereselor şi securităţii" cetăţenilor săi.

"Statele Unite trebuie să acţioneze cu maximă prudenţă în problemele legate de Taiwan şi să ia măsuri concrete pentru a proteja stabilitatea relaţiilor bilaterale şi a legăturilor dintre armatele noastre", a adăugat el.

CITEȘTE ȘI               -              De teamă că Trump le va interzice accesul în SUA, oficialii din Marea Britanie anunță că vor susține libertatea de exprimare

Tensiuni între China și SUA, din cauza sprijinului pentru Taiwan

Declaraţiile vin pe fondul unor fricţiuni crescânde între Beijing şi Washington cu privire la Taiwan, într-un moment în care Statele Unite şi-au consolidat sprijinul politic şi militar pentru Taipei.

Deşi Washingtonul nu are relaţii diplomatice cu insula, SUA rămân totuşi principalul său furnizor de arme şi menţin o politică de ambiguitate strategică în ceea ce priveşte o posibilă intervenţie în caz de conflict, notează EFE.

China consideră Taiwanul o "parte inalienabilă" a teritoriului său şi nu a exclus utilizarea forţei pentru a realiza "reunificarea", în timp ce guvernul de la Taipei respinge această poziţie şi susţine că numai locuitorii insulei îşi pot decide viitorul politic.

