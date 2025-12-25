Cât de scumpă a devenit viața în Germania. Calculele unui român de acolo arată realitatea: Muncești mult și nu rămâi cu nimic

Cât de scumpă a devenit viața în Germania este o întrebare tot mai des pusă, mai ales de românii care privesc spre Vest cu speranța unui trai mai bun. De data aceasta, răspunsul vine dintr-un calcul concret, făcut public de un român chiar din Germania, care a ales să pună pe hârtie cheltuielile unei luni obișnuite, fără excese și fără lux.

Viața în Germania, dincolo de mitul salariilor mari

Germania continuă să fie asociată cu ideea de stabilitate și venituri bune. În practică, lucrurile sunt mai complicate. Românul stabilit acolo a explicat, într-un clip devenit viral, cât costă o lună normală pentru o familie: chirie, utilități, mâncare, transport și cheltuieli legate de copii.

Potrivit calculelor sale, locuințele accesibile aproape că au dispărut, iar un apartament decent presupune costuri consistente. Chiria ajunge la aproximativ 820 de euro. Internetul mai adaugă 40 de euro, energia electrică urcă spre 150 de euro, iar asigurarea mașinii costă în jur de 100 de euro lunar.

Doar aceste cheltuieli fixe duc totalul la aproximativ 1.110 euro. Pragul de 1.000 de euro este depășit rapid, fără ca familia să fi cheltuit încă nimic pe mâncare sau transport zilnic.

Partea cea mai grea începe însă la capitolul trai zilnic. Pentru o familie cu copii, bugetul de alimente ajunge ușor la 1.000 de euro pe lună. Iar aici nu intră nimic special, doar cumpărături obișnuite.

La acestea se adaugă costuri care, luate separat, par mici, dar împreună apasă serios bugetul Țigările ajung la aproximativ 400 de euro, carburantul la 100 de euro, mesele ocazionale în oraș mai adaugă încă 100 de euro, iar hainele și încălțămintea pentru adulți și copii pot ajunge la 300 de euro lunar.

În total, cheltuielile variabile se apropie de 1.900 de euro. Adunate cu cele fixe, rezultatul este clar: o lună obișnuită înseamnă în jur de 3.000 de euro.

Când muncești mult și nu rămâi cu nimic

Concluzia românului este lipsită de ocolișuri. Germania nu mai este un loc unde ajungi automat să pui bani deoparte doar pentru că salariul sună bine pe hârtie. Chiar și cu venituri peste medie, mare parte din bani se duc pe costuri inevitabile. „Nu te alegi cu mai nimic”, spune el, rezumând experiența personală.

Pentru cei care trăiesc deja acolo, cifrele nu sunt surprinzătoare. Pentru cei care iau în calcul mutarea, ele pot funcționa ca un semnal de realism. Nu este o poveste despre eșec, ci despre așteptări corecte.

Viața în Germania, privită fără iluzii

Germania oferă infrastructură, ordine și siguranță. Dar toate acestea au un preț. În mod realist, pentru o familie, viața în Germania începe de la aproximativ 3.000 de euro pe lună pentru un trai normal. Iar atunci când tragi linie, mulți ajung la aceeași concluzie. Muncești mult și nu rămâi cu nimic, dacă nu îți faci calculele din timp, potrivit Adevărul.

