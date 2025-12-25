€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Putin îi mulțumește lui Kim Jong-un pentru sprijinul militar în războiul din Ucraina
Data publicării: 12:40 25 Dec 2025

Putin îi mulțumește lui Kim Jong-un pentru sprijinul militar în războiul din Ucraina
Autor: Dana Mihai

kim-jong-un-si-putin-china_19341800 Kim Jong-Un si Putin Foto: Agerpres
 

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de Anul Nou liderului nord-coreean Kim Jong-un, lăudând "intrarea eroică" a soldaţilor nord-coreeni în războiul din Ucraina.

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de Anul Nou liderului nord-coreean Kim Jong-un, lăudând "intrarea eroică" a soldaţilor nord-coreeni în războiul din Ucraina, a relatat joi agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA, preluată de EFE.

"Intrarea eroică a soldaţilor Armatei Populare Coreene în luptele de eliberare a regiunii Kursk de ocupanţi şi activităţile ulterioare ale geniştilor coreeni pe teritoriul rus au demonstrat clar prietenia de neclintit" dintre Moscova şi Phenian, se arată în mesaj.

Mesajul de salut, transmis pe 18 decembrie, a evidenţiat, de asemenea, tratatul de parteneriat strategic semnat de Kim şi Putin anul trecut şi a cerut consolidarea "relaţiei de prietenie şi alianţă" dintre cele două ţări.

Citește și: Donald Trump nu-și uită dușmanii nici în ziua de Crăciun. Ce le transmite „scursurilor Stângii Radicale“

Potrivit serviciilor secrete sud-coreene, Phenianul a desfăşurat aproximativ 15.000 de soldaţi în sprijinul Rusiei în războiul său împotriva Ucrainei. În schimb, regimul Kim Jong-un a primit valută, mărfuri şi tehnologie de la Moscova.

Separat, Kremlinul a anunţat joi că Putin nu va susţine discursul său despre starea naţiunii în acest an, un discurs impus de Constituţie, care a fost anulat o singură dată, în 2022, anul în care Rusia a invadat Ucraina.

"Nu va exista un discurs despre starea naţiunii în acest an", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, presei locale.

Potrivit lui Peskov, intervenţia în camerele reunite ale parlamentului rus "va avea loc la momentul potrivit".

"Este o decizie a şefului statului, dat fiind că este discursul său (...). Acesta va avea loc imediat ce preşedintele va considera necesar, atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al programului său de lucru", a adăugat el.

Putin nu a anulat niciodată acest discurs înainte de război şi nici măcar în timpul pandemiei de coronavirus din 2020 şi 2021.

Prima dată când Putin nu şi-a mai ţinut discursul a fost în 2022, în primul an al invadării Ucrainei, în mijlocul contraofensivei armatei ucrainene, care a alungat trupele ruse din vaste teritorii din regiunile Harkov şi Herson.

Conform Constituţiei, şeful statului trebuie să se adreseze ambelor camere ale parlamentului în fiecare an pentru a le pune la curent cu privire la gestionarea statului, programele sociale şi economice şi planurile pentru anul următor.

În prezent, economia în declin a Rusiei, avansul lent al forţelor ruseşti în Ucraina şi perspectivele slabe pentru un acord de pace ar putea fi motivele pentru care Putin a amânat din nou discursul în faţa Adunării Federale.

În schimb, Putin a organizat conferinţa de presă tradiţională săptămâna trecută şi a răspuns, de asemenea, la întrebările cetăţenilor ruşi. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vladimir putin
kim jong-un
razboi ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Accident mortal în Argeș, de Crăciun. Un adolescent a decedat după ce mașina a ieșit de pe carosabil
Publicat acum 23 minute
Jocurile de pe Steam și Valve, indisponibile de Crăciun. Gamerii sunt in delir
Publicat acum 36 minute
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Moment inedit cu Prințesa Kate și fiica ei, Charlotte, de Crăciun / video
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Putin îi urează Crăciun fericit lui Trump, dar războiul continuă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 19 ore si 27 minute
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 23 Dec 2025
Zăpadă de Crăciun. Cod galben de ninsori în mai multe județe / Zonele vizate
Publicat pe 23 Dec 2025
”Contactul cu avionul a fost pierdut”. Ministrul de Interne turc, anunț tulburător: Decolase, în această seară, din Ankara
Publicat pe 23 Dec 2025
Bombă pentru #rezist și afirmațiile răspândite pe practica greșită pe prescripție
Publicat pe 23 Dec 2025
Apare un nou drum expres pe harta României. Va fi legat de A0 și de cel mai mare teren de golf din țară / video
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close