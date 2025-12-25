€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Moment inedit cu Prințesa Kate și fiica ei, Charlotte, de Crăciun / video
Data actualizării: 14:17 25 Dec 2025 | Data publicării: 13:52 25 Dec 2025

Moment inedit cu Prințesa Kate și fiica ei, Charlotte, de Crăciun / video
Autor: Dana Mihai

Familia Regala - Agerpres Familia Regala - Agerpres
 

O surpriză regală: prinţesa Kate şi fiica sa, prinţesa Charlotte, au interpretat împreună o melodie la pian în timpul unei transmisiuni televizate.

O surpriză regală: prinţesa Kate şi fiica sa, prinţesa Charlotte, au interpretat împreună o melodie la pian în timpul transmisiunii televizate de miercuri seara a concertului de colinde de Crăciun organizat de soţia prinţului moştenitor William al Marii Britanii, transmite AFP.

Acest recital a fost inserat în deschiderea concertului difuzat de canalul ITV, însă nu a avut loc în prima parte a evenimentului înregistrat la începutul lunii decembrie.

Citește și: Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele

Cot la cot în faţa instrumentului, mama şi fiica - în vârstă de 10 ani - au interpretat un fragment dintr-o piesă a compozitorului scoţian Erland Cooper.

În timpul acestei reprezentaţii, prinţesa Kate a cântat doar cu mâna stângă, în timp ce Charlotte, vizibil foarte concentrată, a cântat cu dreapta.

Segmentul a fost filmat într-o cameră de la Castelul Windsor, reşedinţa regală de lângă Londra.

Aproximativ 1.600 de persoane au participat la concertul de la începutul lunii decembrie. Cu această ocazie, prinţesa a dorit să sublinieze "puterea solidarităţii" în vremuri marcate de "incertitudine".

Kate, în vârstă de 43 de ani, a anunţat în martie 2024 că suferă de cancer, a cărui natură nu a fost niciodată dezvăluită. Zece luni mai târziu, în ianuarie anul trecut, cancerul era în remisie, după cum a declarat ea.

Soţia moştenitorului tronului britanic a revenit treptat în atenţia publicului, cu activităţi consacrate în special copilăriei.

Cuplul are trei copii: George, Charlotte şi Louis. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

printesa kate
prinţesa Charlotte
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Accident mortal în Argeș, de Crăciun. Un adolescent a decedat după ce mașina a ieșit de pe carosabil
Publicat acum 23 minute
Jocurile de pe Steam și Valve, indisponibile de Crăciun. Gamerii sunt in delir
Publicat acum 36 minute
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Moment inedit cu Prințesa Kate și fiica ei, Charlotte, de Crăciun / video
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Putin îi urează Crăciun fericit lui Trump, dar războiul continuă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 19 ore si 27 minute
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 23 Dec 2025
Zăpadă de Crăciun. Cod galben de ninsori în mai multe județe / Zonele vizate
Publicat pe 23 Dec 2025
”Contactul cu avionul a fost pierdut”. Ministrul de Interne turc, anunț tulburător: Decolase, în această seară, din Ankara
Publicat pe 23 Dec 2025
Bombă pentru #rezist și afirmațiile răspândite pe practica greșită pe prescripție
Publicat pe 23 Dec 2025
Apare un nou drum expres pe harta României. Va fi legat de A0 și de cel mai mare teren de golf din țară / video
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close