Moment inedit cu Prințesa Kate și fiica ei, Charlotte, de Crăciun / video

O surpriză regală: prinţesa Kate şi fiica sa, prinţesa Charlotte, au interpretat împreună o melodie la pian în timpul transmisiunii televizate de miercuri seara a concertului de colinde de Crăciun organizat de soţia prinţului moştenitor William al Marii Britanii, transmite AFP.
Acest recital a fost inserat în deschiderea concertului difuzat de canalul ITV, însă nu a avut loc în prima parte a evenimentului înregistrat la începutul lunii decembrie.
Cot la cot în faţa instrumentului, mama şi fiica - în vârstă de 10 ani - au interpretat un fragment dintr-o piesă a compozitorului scoţian Erland Cooper.
În timpul acestei reprezentaţii, prinţesa Kate a cântat doar cu mâna stângă, în timp ce Charlotte, vizibil foarte concentrată, a cântat cu dreapta.
Aproximativ 1.600 de persoane au participat la concertul de la începutul lunii decembrie. Cu această ocazie, prinţesa a dorit să sublinieze "puterea solidarităţii" în vremuri marcate de "incertitudine".
Kate, în vârstă de 43 de ani, a anunţat în martie 2024 că suferă de cancer, a cărui natură nu a fost niciodată dezvăluită. Zece luni mai târziu, în ianuarie anul trecut, cancerul era în remisie, după cum a declarat ea.
Soţia moştenitorului tronului britanic a revenit treptat în atenţia publicului, cu activităţi consacrate în special copilăriei.
Cuplul are trei copii: George, Charlotte şi Louis.
