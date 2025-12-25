Moment inedit cu Prințesa Kate și fiica ei, Charlotte, de Crăciun / video

O surpriză regală: prinţesa Kate şi fiica sa, prinţesa Charlotte, au interpretat împreună o melodie la pian în timpul transmisiunii televizate de miercuri seara a concertului de colinde de Crăciun organizat de soţia prinţului moştenitor William al Marii Britanii, transmite AFP.

Acest recital a fost inserat în deschiderea concertului difuzat de canalul ITV, însă nu a avut loc în prima parte a evenimentului înregistrat la începutul lunii decembrie.

Cot la cot în faţa instrumentului, mama şi fiica - în vârstă de 10 ani - au interpretat un fragment dintr-o piesă a compozitorului scoţian Erland Cooper.

În timpul acestei reprezentaţii, prinţesa Kate a cântat doar cu mâna stângă, în timp ce Charlotte, vizibil foarte concentrată, a cântat cu dreapta.

Segmentul a fost filmat într-o cameră de la Castelul Windsor, reşedinţa regală de lângă Londra.

Aproximativ 1.600 de persoane au participat la concertul de la începutul lunii decembrie. Cu această ocazie, prinţesa a dorit să sublinieze "puterea solidarităţii" în vremuri marcate de "incertitudine".

Kate, în vârstă de 43 de ani, a anunţat în martie 2024 că suferă de cancer, a cărui natură nu a fost niciodată dezvăluită. Zece luni mai târziu, în ianuarie anul trecut, cancerul era în remisie, după cum a declarat ea.

Soţia moştenitorului tronului britanic a revenit treptat în atenţia publicului, cu activităţi consacrate în special copilăriei.

Cuplul are trei copii: George, Charlotte şi Louis.