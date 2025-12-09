Prințesa Kate Middleton, îmbrăcată de o străbunică de la poalele Ceahlăului. Fascinanta poveste a Luciei Matasă / foto în articol

Puțini designeri sau croitori din această lume se pot mândri cu faptul că produsele lor au ajuns să fie purtate de elita regală britanică, iar dacă ne gândim la România, așteptările pot tinde chiar spre zero. Însă o străbunică de la poalele Ceahlăului a reușit imposibilul și a croit haine pentru Kate Middleton, Prințesa de Wales.

Nu, nu este o glumă, numele ei este Lucia Matasă, chiar este străbunică, și deține firma Augsburg din Piatra Neamț, unde croiește haine de calitate superioară care au făcut-o cunoscută la cele mai mari saloane de fibre textile. Este originară din satul Botești, județul Neamț, într-o zonă cu tradiție în industria textilă și vorbește cu zâmbetul pe buze despre ceea ce reușește să realizeze cu atâta pasiune.

Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Lucia Matasă, străbunica de la poalele Ceahlăului care a îmbrăcat-o pe Prințesa Kate

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Lucia Matasă a povestit cum a ajuns să îmbrace Familia Regală a Marii Britanii după ce a croit o jachetă din lână de iac pentru Prințesa Kate.

„Un partener de business care lucrează pentru mai multe branduri mi-a spus că vrea să lucrez pentru un anumit client care îmbracă multe case regale ale Europei. Mi-a trimis un fir din China să fac o mostră. Am făcut-o și i-am trimis-o, după care mi-a zis să cumpăr eu fir de iac. Era prima experiență cu fir din China“, a povestit Lucia Matasă.

Nimic nu i-a stat în cale, a cumpărat firul și a făcut jacheta, „fără să știu cine o va cumpăra“, a povestit femeia.

„La un moment dat, am primit mesaj că Prințesa Kate s-a îmbrăcat cu jacheta de iac. Am făcut câteva sute de astfel de jachete. A fost un succes! Noi am livrat jacheta pe nuanță coffee“, a spus Lucia Matasă, adăugând că „firul este ca din povești“.

„Bate și cașmirul“, a spus, cu mândrie, Lucia Matasă.

Jacheta a fost purtată de Prințesa Kate pe 15 octombrie 2025.

Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Fascinanta poveste a Luciei Matasă

Nu în ultimul rând, Lucia Matasă a povestit istoria firmei Augsburg din Piatra Neamț, care se întinde acum pe mai bine de trei decenii și a ajuns să numere aproximativ 300 de angajați.

„În decembrie 1990 ne-am înființat și înregistrat la Ministerul Finanțelor din București, deoarece Registrul Comerțului încă nu exista“, a povestit aceasta.

Lucia Matasă a lucrat la filatura RIFIL Săvinești, iar după căderea regimului ceaușist, a dorit să își deschidă o societate comercială. Și-a trimis fiica, Monica, și ginerele, Antoine, la București, doar că, ajunși acolo cu actele, cei doi au constatat că firma nu avea nume. Așa că, într-o decizie de moment, Lucia le-a spus la telefon că firma să fie denumită după numele de familie al ginerelui, iar în loc de Augsburger, „din grabă“, cel care a notat a scris doar Augsburg.

„Eu, lucrând într-o filatură mixtă româno-italiană, RIFIL Săvinești, am copiat statutul, contractul, am schimbat numele, am pus Antoine Augsburger și Lucia Matasă. Un domn de la Ministerul Finanțelor a spus că societatea nu are nume și nu poate înregistra o societate fără nume. Eu am copiat tot, dar nu puteam să copiez numele. Nu știam cum se face un statut și un contract de societate. Când m-a întrebat fata mea, la telefon, ce nume să pună, i-am zis să pună „Augsburg“, de la Antoine Augsburger. Așa s-a născut firma Augsburg. De atunci am construit neîntrerupt“, a povestit Lucia Matasă.

În prezent, firma Augsburg din Piatra Neamț vinde haine cu brandul Tony Augsburger pentru produsele bărbătești și Nadia&Julia (numele celor două nepoate) pentru femei. Din familia uneia dintre nepoatele sale, Lucia Matasă are doi strănepoți, consolidându-și astfel statutul de străbunica de la poalele Ceahlăului care a reușit să o îmbrace pe prințesa Kate.