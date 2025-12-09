€ 5.0899
|
$ 4.3664
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0899
|
$ 4.3664
 
DCNews Stiri Prințesa Kate Middleton, îmbrăcată de o străbunică de la poalele Ceahlăului. Fascinanta poveste a Luciei Matasă / foto în articol
Data actualizării: 08:36 09 Dec 2025 | Data publicării: 08:30 09 Dec 2025

EXCLUSIV Prințesa Kate Middleton, îmbrăcată de o străbunică de la poalele Ceahlăului. Fascinanta poveste a Luciei Matasă / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

kate-middleton-printesa-de-wales_66494200 Sursa foto: Agerpres
 

De la poalele Ceahlăului, Lucia Matasă a reușit să croiască haine pentru Kate Middleton, Prințesa de Wales.

Puțini designeri sau croitori din această lume se pot mândri cu faptul că produsele lor au ajuns să fie purtate de elita regală britanică, iar dacă ne gândim la România, așteptările pot tinde chiar spre zero. Însă o străbunică de la poalele Ceahlăului a reușit imposibilul și a croit haine pentru Kate Middleton, Prințesa de Wales.

Nu, nu este o glumă, numele ei este Lucia Matasă, chiar este străbunică, și deține firma Augsburg din Piatra Neamț, unde croiește haine de calitate superioară care au făcut-o cunoscută la cele mai mari saloane de fibre textile. Este originară din satul Botești, județul Neamț, într-o zonă cu tradiție în industria textilă și vorbește cu zâmbetul pe buze despre ceea ce reușește să realizeze cu atâta pasiune.

CITEȘTE ȘI                 -                Cele patru cuvinte spuse de Kate Middleton care au stârnit reacția neașteptată a Camillei

Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Lucia Matasă, străbunica de la poalele Ceahlăului care a îmbrăcat-o pe Prințesa Kate

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Lucia Matasă a povestit cum a ajuns să îmbrace Familia Regală a Marii Britanii după ce a croit o jachetă din lână de iac pentru Prințesa Kate.

„Un partener de business care lucrează pentru mai multe branduri mi-a spus că vrea să lucrez pentru un anumit client care îmbracă multe case regale ale Europei. Mi-a trimis un fir din China să fac o mostră. Am făcut-o și i-am trimis-o, după care mi-a zis să cumpăr eu fir de iac. Era prima experiență cu fir din China“, a povestit Lucia Matasă.

Nimic nu i-a stat în cale, a cumpărat firul și a făcut jacheta, „fără să știu cine o va cumpăra“, a povestit femeia.

„La un moment dat, am primit mesaj că Prințesa Kate s-a îmbrăcat cu jacheta de iac. Am făcut câteva sute de astfel de jachete. A fost un succes! Noi am livrat jacheta pe nuanță coffee“, a spus Lucia Matasă, adăugând că „firul este ca din povești“.

„Bate și cașmirul“, a spus, cu mândrie, Lucia Matasă.

Jacheta a fost purtată de Prințesa Kate pe 15 octombrie 2025.

CITEȘTE ȘI                 -                Prințul William și Kate Middleton, forțați să facă un „compromis” din cauza deciziei luate de Andrew

Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Fascinanta poveste a Luciei Matasă

Nu în ultimul rând, Lucia Matasă a povestit istoria firmei Augsburg din Piatra Neamț, care se întinde acum pe mai bine de trei decenii și a ajuns să numere aproximativ 300 de angajați. 

„În decembrie 1990 ne-am înființat și înregistrat la Ministerul Finanțelor din București, deoarece Registrul Comerțului încă nu exista“, a povestit aceasta.

Lucia Matasă a lucrat la filatura RIFIL Săvinești, iar după căderea regimului ceaușist, a dorit să își deschidă o societate comercială. Și-a trimis fiica, Monica, și ginerele, Antoine, la București, doar că, ajunși acolo cu actele, cei doi au constatat că firma nu avea nume. Așa că, într-o decizie de moment, Lucia le-a spus la telefon că firma să fie denumită după numele de familie al ginerelui, iar în loc de Augsburger, „din grabă“, cel care a notat a scris doar Augsburg.

CITEȘTE ȘI                -               Obiceiul tot mai frecvent printre copii pe care Prințesa Kate îl consideră periculos

„Eu, lucrând într-o filatură mixtă româno-italiană, RIFIL Săvinești, am copiat statutul, contractul, am schimbat numele, am pus Antoine Augsburger și Lucia Matasă. Un domn de la Ministerul Finanțelor a spus că societatea nu are nume și nu poate înregistra o societate fără nume. Eu am copiat tot, dar nu puteam să copiez numele. Nu știam cum se face un statut și un contract de societate. Când m-a întrebat fata mea, la telefon, ce nume să pună, i-am zis să pună „Augsburg“, de la Antoine Augsburger. Așa s-a născut firma Augsburg. De atunci am construit neîntrerupt“, a povestit Lucia Matasă.

În prezent, firma Augsburg din Piatra Neamț vinde haine cu brandul Tony Augsburger pentru produsele bărbătești și Nadia&Julia (numele celor două nepoate) pentru femei. Din familia uneia dintre nepoatele sale, Lucia Matasă are doi strănepoți, consolidându-și astfel statutul de străbunica de la poalele Ceahlăului care a reușit să o îmbrace pe prințesa Kate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

printesa kate
lucia matase
piatra neamt
lucia matasa
augsburg piatra neamt
haine
ceahlau
kate middleton
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Donald Trump lansează un nou atac la adresa Europei
Publicat acum 20 minute
BANCUL ZILEI: Jurământul la căsătorie
Publicat acum 31 minute
Zelenski, tratat cu spatele de faimosul motan Larry. Imaginile au făcut înconjurul Internetului / video viral
Publicat acum 37 minute
Ceață lovește România! ANM emite alerte cod galben în mai multe județe
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Prințesa Kate Middleton, îmbrăcată de o străbunică de la poalele Ceahlăului. Fascinanta poveste a Luciei Matasă / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 50 minute
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 07 Dec 2025
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat pe 08 Dec 2025
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat pe 07 Dec 2025
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat pe 07 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 8-14 decembrie 2025
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close