Data publicării: 19:57 09 Noi 2025

Cele patru cuvinte spuse de Kate Middleton care au stârnit reacția neașteptată a Camillei
Autor: Doinița Manic

Kate Middleton Kate Middleton. FOTO: Reuters Marketplace
 

Regina Camilla și Prințesa de Wales, Kate Middleton, au avut un scurt schimb de replici care a stârnit zâmbete pe balconul regal, în timpul ceremoniei de Remembrance Day.

Regina Camilla și prințesa de Wales, Kate Middleton, au fost surprinse emoționate în timpul ceremoniei de Remembrance Day de duminică, în care Marea Britanie i-a comemorat pe cei căzuți în războaie. Cele două au urmărit serviciul solemn de pe balconul Ministerului de Externe, al Commonwealthului și Dezvoltării, alături de alți membri ai familiei regale.

În fața lor, Regele Charles a condus națiunea într-un moment de reculegere de două minute, în timp ce Prințul William, lideri politici și reprezentanți ai statelor Commonwealth-ului au depus coroane de flori la Cenotaf, monumentul eroilor căzuți.

În ciuda atmosferei solemne, Camilla și Kate au avut un scurt moment de destindere. Potrivit expertului în citirea pe buze Jeremy Freeman, Prințesa de Wales s-a întors către regină, zâmbind, și i-ar fi spus: „Did you see it?” („Ai văzut asta?”). Camilla a reacționat cu un zâmbet complice și și-a acoperit chipul cu programul ceremoniei pentru a-și ascunde reacția, scrie Mirror.

Cele două au fost surprinse continuând scurtul moment de bună dispoziție

Nu se știe exact ce le-a amuzat în timpul depunerii coroanelor, însă cele două au fost surprinse continuând scurtul moment de bună dispoziție, înainte de a-și recăpăta calmul și a urmări restul ceremoniei.

Atât Regina Camilla, cât și Prințesa Kate au purtat ținute elegante, complet negre, accesorizate cu simbolicul mac roșu, floarea comemorativă a eroilor britanici. Pe același balcon s-au aflat și Ducele și Ducesa de Edinburgh. Sophie, Ducesa de Edinburgh, a fost văzută ștergându-și lacrimile, vizibil mișcată de ceremonie.

Aflată lângă Ducele de Kent, rămas recent văduv, Sophie și-a privit cu emoție soțul, Prințul Edward, depunând coroana la memorial.

Prințesa Anne a lipsit de la eveniment, fiind într-un turneu oficial în Australia și Singapore, alături de soțul ei, viceamiralul Sir Timothy Laurence.

