Data publicării: 13:48 30 Noi 2025

Influenceriță de beauty găsită moartă în valiză, într-o pădure. Fostul iubit ar fi mărturisit crima
Autor: Tiberiu Vasile

Influenceriță de beauty găsită moartă în valiză, într-o pădure. Fostul iubit ar fi mărturisit crima Sursa FOTO: Stefanie Pieper, 31 de ani, Facebook
 

O influenceriță de beauty din Austria, găsită moartă într-o valiză într-o pădure din Slovenia, a devenit centrul unei anchete majore după ce fostul iubit al acesteia ar fi mărturisit crima.

Influencerița de beauty (nr. frumusețe) din Austria,  Stefanie Pieper, a participat sâmbăta trecută la o petrecere de Crăciun și, ulterior, s-a deplasat împreună cu câțiva prieteni în centrul orașului Graz. În jurul orei 7 dimineața, apropiații au primit un mesaj prin care ea a confirmat că a ajuns acasă în siguranță.

Cu toate acestea, a doua zi nu s-a prezentat la o ședință foto programată. Fotograful care a mers la apartamentul ei l-a întâlnit pe Peter M., un jucător de poker sloven cu care Stefanie a avut o relație cu mai multe împăcări și despărțiri timp de mai mulți ani. El a susținut că avea grijă de câinele ei, conform Kronen Zeitung.

Anchetă și arestarea fostului iubit

Fiindcă nu a apărut nicio veste de la Stefanie, poliția a demarat o investigație. Peter M. a fost arestat miercuri, 26 noiembrie, după ce mașina sa, un Volkswagen Golf, a fost găsită incendiată în parcarea unui cazinou situat la granița dintre Austria și Slovenia.

În timpul audierilor, el a mărturisit că și-a strangulat fosta iubită, apoi i-a ascuns corpul într-o valiză și l-a îngropat într-o pădure din Slovenia. Motivul crimei rămâne deocamdată necunoscut.

Descoperirea corpului și implicarea rudelor

Corpul Stefaniei Pieper a fost găsit între timp, au confirmat polițiștii din Stiria pentru agenția APA. Potrivit postului sloven 24UR, un membru al familiei fostului iubit locuiește în apropierea locului unde a fost descoperit cadavrul.

Fratele și tatăl vitreg ai lui Peter M. au fost de asemenea arestați, fiind suspectați de implicare în dispariția și moartea femeii.

Investigații în Austria și Slovenia

Autoritățile au precizat: „Persoanele reținute se află în custodia poliției și sunt audiate. Investigațiile se desfășoară atât în Slovenia, cât și în Austria, iar cooperarea între cele două state este strânsă”, au adăugat acestea. 

x close