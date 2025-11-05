Luvrul, jefuit de un TikToker? Suspectul este un fost agent de pază și vedetă pe internet

Abdoulaye N., identificat de oficialii francezi drept unul dintre autorii presupusului jaf de 88 de milioane de euro de la Luvru, are un trecut surprinzător: influencer pasionat de motociclete și fost agent de pază la Centrul Pompidou, conform The Guardian.

Unul dintre cei patru suspecți reținuți în legătură cu spectaculosul furt al bijuteriilor coroanei din galeria Apollo a muzeului Luvru este un nume bine cunoscut pe rețelele sociale. Abdoulaye N., în vârstă de 39 de ani, a fost arestat la domiciliul său din Aubervilliers, la șase zile după jaful comis în plină zi, pe 19 octombrie. Suspectul este acuzat de furt organizat și conspirație criminală, iar anchetatorii îl bănuiesc că ar fi fost unul dintre cei doi bărbați care au pătruns efectiv în galerie.

Jaful, descris de presa franceză drept „uluitor” prin rapiditate și precizie, a durat mai puțin de șapte minute. Banda, considerată a fi formată din patru persoane, a folosit un camion furat, echipat cu scară extensibilă și elevator de marfă, pentru a urca până la fereastra neasigurată de la primul etaj. Două vitrine au fost sparte, iar autorii au coborât apoi cu un lift improvizat înainte de a fugi pe motociclete.

Influență online și o pasiune pentru motociclete

Mass-media franceză relatează că Abdoulaye N. era cunoscut online sub numele „Doudou Cross Bitume”, un creator de conținut cu sute de videoclipuri pe YouTube, TikTok și Instagram. Clipurile sale, unele cu sloganul „Toujours plus près du bitume” („Întotdeauna aproape de asfalt”), îl înfățișează executând acrobații cu motocicleta prin Paris și suburbii. În alte înregistrări, oferea sfaturi de bodybuilding sau apărea plimbându-se cu un scuter Yamaha TMax, același model folosit de hoți pentru a scăpa după jaf.

Potrivit Le Parisien, ADN-ul său ar fi fost găsit pe una dintre vitrinele sparte, precum și pe mai multe obiecte abandonate la fața locului: o vestă reflectorizantă, mănuși și discuri pentru tăiat sticla.

Un trecut profesional și personal neașteptat

Pe lângă activitatea online, suspectul ar fi lucrat pentru UPS, Toys R Us și ca agent de pază la Centrul Pompidou. Vecinii intervievați de presă îl descriu drept „decent”, „serviabil” și „sensibil”, o imagine în contrast puternic cu acuzațiile actuale.

Cazierul său conține însă 15 infracțiuni, de la posesie și transport de droguri la conducere fără permis și punerea în pericol a altor persoane. În 2014, Abdoulaye N. a fost condamnat pentru jaf într-un magazin de bijuterii, detaliu care ridică semne de întrebare privind recurența implicării sale în astfel de operațiuni.

Atenție mediatică totală și un proces amânat

Chiar în ziua arestării sale în cazul Luvru, suspectul trebuia să compare într-un alt dosar, în fața tribunalului din Bobigny, pentru acuzații minore de distrugere de proprietate publică. Judecătorii au decis însă amânarea audierii, invocând presiunea mediatică uriașă și imposibilitatea desfășurării unui proces „senin”.

Unul dintre avocații suspectului, Maxime Cavaillé, a declarat că apărarea va fi „extrem de vigilentă” și va proteja cu strictete dreptul la prezumția de nevinovăție, în ciuda naturii excepționale a cazului.

O bandă atipică și un posibil „creier” necunoscut

Patru suspecți sunt în prezent în arest, însă procurorul Parisului, Laure Beccuau, afirmă că profilurile acestora „nu corespund” caracteristicilor tipice ale criminalității organizate de înalt nivel. Această discrepanță alimentează speculațiile din presa franceză privind existența unui organizator din umbră.

Beccuau a precizat că Abdoulaye N. a cooperat limitat cu anchetatorii, oferind doar o „recunoaștere parțială” a implicării sale. Un alt suspect, reținut săptămâna trecută, fusese condamnat pentru același jaf din 2014, ceea ce sporește misterul din jurul rețelei care ar putea sta în spatele operațiunii.

Deocamdată, bijuteriile furate, inclusiv colierul cu smaralde și diamante dăruit de Napoleon I soției sale Marie Louise, și diadema cu aproape 2.000 de diamante, nu au fost recuperate.

Ancheta continuă, iar cazul rămâne unul dintre cele mai mediatizate jafuri din Franța ultimelor decenii.