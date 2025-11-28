€ 5.0906
Bruxelles pune presiune pe Ucraina în plin scandal la Kiev: Condamnați oficialii corupți dacă vreți să intrați în UE
Data actualizării: 18:13 28 Noi 2025 | Data publicării: 17:00 28 Noi 2025

Bruxelles pune presiune pe Ucraina în plin scandal la Kiev: Condamnați oficialii corupți dacă vreți să intrați în UE
Autor: Tiberiu Vasile

Bruxelles pune presiune pe Ucraina în plin scandal la Kiev: Condamnați oficialii corupți dacă vreți să intrați în UE Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Foto: Agerpres
 

Bruxelles transmite un avertisment dur către Ucraina: fără anchetarea și condamnarea oficialilor corupți, drumul spre UE rămâne blocat, în timp ce scandalurile de la Kiev pun presiune tot mai mare pe administrația Zelenski.

Bruxelles, prin vocea unui comisar european de top, transmite unul dintre cele mai ferme mesaje de până acum către Ucraina: fără acțiuni clare împotriva oficialilor corupți, atât din politică cât și din afaceri, parcursul european ar putea fi blocat. Presiunea vine într-un moment tensionat pentru administrația Zelenski, aflată în mijlocul unor noi acuzații de corupție.

Bruxelles cere rezultate reale înainte de avansarea către UE

Într-o discuție amplă cu POLITICO, comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath, a explicat că statele membre nu vor sprijini aderarea Ucrainei la UE dacă autoritățile de la Kiev nu demonstrează că pot curăța structurile de putere de corupție. El a subliniat că, pentru orice țară candidată, este obligatoriu un mecanism eficient care să sancționeze abuzurile comise la cel mai înalt nivel.

Deși a recunoscut că reformele din Ucraina reprezintă „o călătorie”, McGrath spune că vede „cele mai bune eforturi” din partea Kievului și că menține un dialog constant cu instituțiile implicate. Mesajul Bruxelles-ului este însă clar: eliminarea corupției nu mai poate rămâne la nivel de angajament, ci trebuie susținută prin acțiuni ferme.

Anchetă majoră în jurul energiei, cu persoane apropiate lui Zelenski

Declarațiile comisarului au fost formulate în contextul întrebărilor legate de un presupus plan de a direcționa ilegal circa 100 de milioane de dolari din sectorul energetic. Investigația, aflată în plină desfășurare, s-a extins către persoane cu poziții influente în anturajul președintelui ucrainean.

La scurt timp după comentariile sale, procurorii anticorupție au descins inclusiv la sediul lui Andriy Yermak, cel mai puternic consilier al lui Zelenski, semn că presiunea pe tema oficialilor corupți se intensifică chiar în centru puterii de la Kiev.

Context delicat: presiuni internaționale din SUA și UE

Ancheta lovește într-un moment critic, în care Donald Trump îl presează pe Zelenski să accepte un acord de pace ce ar include posibilitatea cedării unor teritorii către Rusia. În același timp, procesul de negociere pentru aderarea la UE este deja îngreunat de opoziția exprimată de Ungaria.

McGrath a reiterat că „același standard se aplică tuturor țărilor candidate”, iar „statul de drept și reformele din justiție” reprezintă elemente centrale ale procesului de aderare. Fără îndeplinirea acestor criterii, avertizează el, nu există sprijin politic din partea statelor membre pentru avansarea Ucrainei pe traseul european.

Ucraina, între eforturi vizibile și cerințe tot mai dure

Comisarul european a declarat că Bruxelles-ul menține o comunicare deschisă cu autoritățile ucrainene și monitorizează îndeaproape toate evoluțiile semnificative. Întrebat dacă Ucraina face suficient, el a transmis: „Cred că depun cele mai bune eforturi pentru a atinge standardele cerute”.

Totuși, mesajul general rămâne același de la început până la final: fără condamnări clare ale oficialilor corupți, Bruxelles nu poate acorda undă verde pentru apropierea decisivă a Ucrainei de UE.

CITEȘTE ȘI: Percheziții la șeful de cabinet al lui Zelenski, Andriy Yermak
 

bruxelles
ucraina
kiev
zelenski
Andriy Yermak
coruptie
