Venezuela, reacție după anunțul lui Trump privind închiderea spațiului aerian al țării

Autoritățile venezuelene au calificat declarația drept o „amenințare colonialistă”, considerând-o incompatibilă cu legislația internațională și un act unilateral ce pune presiune pe relațiile bilaterale deja tensionate.

Reacția Venezuelei a venit la scurt timp după mesajul publicat de Donald Trump pe platforma Truth Social, în care liderul de la Casa Albă a cerut ca spațiul aerian de deasupra Venezuelei și cel din proximitatea acesteia să fie considerat complet închis. Mesajul a fost adresat „tuturor liniilor aeriene, piloților, traficanților de droguri și traficanților de persoane”, un cadru general care a generat iritare la Caracas.

Autoritățile venezuelene au avertizat că nu acceptă amenințări din exterior și au catalogat mesajul drept „ostil, unilateral și arbitrar”. Mai mult, au subliniat că o astfel de poziție afectează direct zborurile destinate repatrierii imigranților venezueleni din Statele Unite, proces care depinde de coordonarea aeriană dintre cele două țări.

Avertismentul FAA și escaladarea tensiunilor aeriene

Tensiunile nu au apărut din senin. Săptămâna trecută, Federal Aviation Administration (FAA) a transmis un avertisment companiilor aeriene americane, semnalând o „situație potențial periculoasă” pentru survolarea Venezuelei. Agenția americană a invocat o „înăsprire a situației de securitate” și creșterea activităților militare în interiorul și în jurul teritoriului venezuelean.

Imediat după acest avertisment, Caracas a reacționat retrăgând licențele de operare pentru șase linii aeriene internaționale importante, care și-au suspendat zborurile în urma notificării FAA. Această măsură a complicat și mai mult contextul aviatic regional, deja fragil.

Declarația lui Donald Trump nu doar că a stârnit reacții în Venezuela, ci a provocat și confuzie în Statele Unite. Potrivit Reuters, mai mulți oficiali americani s-au declarat surprinși de mesaj și au afirmat că nu dețin informații privind potențiale operațiuni militare ale SUA care să impună o zonă de interdicție aeriană.

În timp ce Pentagonul nu a oferit niciun comentariu, foști responsabili militari au subliniat dificultatea aplicării unei astfel de măsuri. General-locotenentul David Deptula, care a coordonat o zonă de interzicere a zborurilor în nordul Irakului în anii 1998-1999, a explicat că implementarea unei interdicții similare în Venezuela ar presupune resurse masive și o planificare minuțioasă. „Diavolul este în detalii”, a declarat acesta.

Context geopolitic: acuzații, negări și presiune militară

Washingtonul susține de ani buni că președintele venezuelean Nicolas Maduro este implicat în rețelele de trafic de droguri către SUA, acuzații negate categoric de liderul socialist de la Caracas. În paralel, Statele Unite au mobilizat în zona Caraibelor o forță militară semnificativă, anunțând că iau în calcul mai multe opțiuni de intervenție în Venezuela. Potrivit Reuters, printre scenariile avute în vedere se află chiar și răsturnarea de la putere a lui Maduro.

În ultimele trei luni, armata americană a lovit zeci de ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în largul coastelor Venezuelei, alimentând suspiciuni și escaladând tensiunile regionale.