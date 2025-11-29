€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Internațional Venezuela, reacție după anunțul lui Trump privind închiderea spațiului aerian al țării
Data actualizării: 21:50 29 Noi 2025 | Data publicării: 21:50 29 Noi 2025

Venezuela, reacție după anunțul lui Trump privind închiderea spațiului aerian al țării
Autor: Bogdan Bolojan

maduro_67233900 Foto: Agerpres
 

Guvernul de la Caracas a reacționat dur după afirmația președintelui american Donald Trump, care a cerut închiderea completă a spațiului aerian al Venezuelei.

Autoritățile venezuelene au calificat declarația drept o „amenințare colonialistă”, considerând-o incompatibilă cu legislația internațională și un act unilateral ce pune presiune pe relațiile bilaterale deja tensionate.

Reacția Venezuelei a venit la scurt timp după mesajul publicat de Donald Trump pe platforma Truth Social, în care liderul de la Casa Albă a cerut ca spațiul aerian de deasupra Venezuelei și cel din proximitatea acesteia să fie considerat complet închis. Mesajul a fost adresat „tuturor liniilor aeriene, piloților, traficanților de droguri și traficanților de persoane”, un cadru general care a generat iritare la Caracas.

Autoritățile venezuelene au avertizat că nu acceptă amenințări din exterior și au catalogat mesajul drept „ostil, unilateral și arbitrar”. Mai mult, au subliniat că o astfel de poziție afectează direct zborurile destinate repatrierii imigranților venezueleni din Statele Unite, proces care depinde de coordonarea aeriană dintre cele două țări.

Avertismentul FAA și escaladarea tensiunilor aeriene

Tensiunile nu au apărut din senin. Săptămâna trecută, Federal Aviation Administration (FAA) a transmis un avertisment companiilor aeriene americane, semnalând o „situație potențial periculoasă” pentru survolarea Venezuelei. Agenția americană a invocat o „înăsprire a situației de securitate” și creșterea activităților militare în interiorul și în jurul teritoriului venezuelean.

Imediat după acest avertisment, Caracas a reacționat retrăgând licențele de operare pentru șase linii aeriene internaționale importante, care și-au suspendat zborurile în urma notificării FAA. Această măsură a complicat și mai mult contextul aviatic regional, deja fragil.

Declarația lui Donald Trump nu doar că a stârnit reacții în Venezuela, ci a provocat și confuzie în Statele Unite. Potrivit Reuters, mai mulți oficiali americani s-au declarat surprinși de mesaj și au afirmat că nu dețin informații privind potențiale operațiuni militare ale SUA care să impună o zonă de interdicție aeriană.

În timp ce Pentagonul nu a oferit niciun comentariu, foști responsabili militari au subliniat dificultatea aplicării unei astfel de măsuri. General-locotenentul David Deptula, care a coordonat o zonă de interzicere a zborurilor în nordul Irakului în anii 1998-1999, a explicat că implementarea unei interdicții similare în Venezuela ar presupune resurse masive și o planificare minuțioasă. „Diavolul este în detalii”, a declarat acesta.

Context geopolitic: acuzații, negări și presiune militară

Washingtonul susține de ani buni că președintele venezuelean Nicolas Maduro este implicat în rețelele de trafic de droguri către SUA, acuzații negate categoric de liderul socialist de la Caracas. În paralel, Statele Unite au mobilizat în zona Caraibelor o forță militară semnificativă, anunțând că iau în calcul mai multe opțiuni de intervenție în Venezuela. Potrivit Reuters, printre scenariile avute în vedere se află chiar și răsturnarea de la putere a lui Maduro.

În ultimele trei luni, armata americană a lovit zeci de ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în largul coastelor Venezuelei, alimentând suspiciuni și escaladând tensiunile regionale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Racheta Satan 2, despre care Putin spunea că e invincibilă, a explodat peste o bază din Rusia (VIDEO)
Publicat acum 16 minute
Alunecare de teren pe un drum judeţean din Prahova. Traficul este blocat
Publicat acum 19 minute
Venezuela, reacție după anunțul lui Trump privind închiderea spațiului aerian al țării
Publicat acum 23 minute
Atenție la Târgurile de Crăciun! MAI avertizează românii: „Țineți copiii aproape”!
Publicat acum 54 minute
Crimeea "rusească", amenințare pentru România. Cristian Diaconescu: Extragerea gazului din Marea Neagră ar putea fi o problemă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 27 Noi 2025
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 28 Noi 2025
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat pe 28 Noi 2025
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat pe 28 Noi 2025
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat pe 28 Noi 2025
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close