Stiri

DCNews Stiri Zelenski oferă alte concesii pentru pace. Armata ucraineană e gata să se retragă din "oraşele-fortăreaţă": Mingea e la Putin
Data publicării: 23:52 24 Dec 2025

Zelenski oferă alte concesii pentru pace. Armata ucraineană e gata să se retragă din "oraşele-fortăreaţă": Mingea e la Putin
Autor: Tiberiu Vasile

Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik
 

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus noi concesii pentru pace, oferind retragerea trupelor din „orașele-fortăreață” din Donețk.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnalat o deschidere suplimentară pentru negocierile de pace cu Rusia, prezentând ceea ce Kievul consideră a fi un compromis rezonabil. Printre principalele puncte se află retragerea trupelor ucrainene din zonele din Donețk care nu sunt ocupate de forțele ruse, inclusiv din "centura de fortărețe" a orașelor Kramatorsk și Sloviansk, esențiale pentru protecția regiunii împotriva unei înaintări rusești, scrie CNN.

Într-o discuție extinsă cu jurnaliștii, Zelenski a detaliat planul său în 20 de puncte, pe care l-a descris drept "un document fundamental pentru încheierea războiului, un document politic între noi, America, Europa și ruși". Președintele a subliniat importanța garanțiilor de securitate oferite Ucrainei de SUA și statele europene, care ar constitui pilonul unui acord durabil.

Zelenski a precizat că se așteaptă la un răspuns de la Moscova în cursul zilei de miercuri sau de joi, după implicarea directă a oficialilor americani în negocieri.

Zonele-fortăreață și mecanismul retragerii

Propunerea Kievului prevede ca Rusia să se angajeze într-o retragere proporțională cu cea a trupelor ucrainene, creând astfel o zonă demilitarizată. "Dacă stabilim aici o zonă economică liberă, practic demilitarizată, și distanța este de 40 de kilometri – atunci dacă aceste două orașe, Kramatorsk și Sloviansk, sunt zona noastră economică liberă, rușii ar trebui să-și retragă trupele corespunzător", a explicat Zelenski.

Această abordare ar permite menținerea controlului ucrainean asupra liniilor vitale și ar reduce riscul unei escaladări neașteptate.

Punctele-cheie ale planului de pace

Printre elementele majore ale planului se numără:

Afirmarea suveranității Ucrainei și un acord de neagresiune între Ucraina și Rusia;

Garanții de securitate din partea SUA, NATO și statelor europene, inspirate din Articolul 5 al NATO, care prevăd răspuns militar și reinstaurarea sancțiunilor în cazul unei agresiuni ruse;

Un pachet de dezvoltare pentru redresarea economică postbelică, inclusiv investiții în tehnologie, energie și infrastructură;

Propunerea unei operațiuni mixte pentru centrala nucleară de la Zaporijie, cu împărțirea energiei între Ucraina și SUA;

Retragerea trupelor rusești din regiunile Dnipropetrovsk, Nikolaiev, Sumî și Harkov;

Înființarea unui Consiliu pentru Pace, condus de președintele SUA, pentru monitorizarea și garantarea implementării planului;

Armistițiu complet imediat ce toate părțile aprobă acordul.

Zelenski a menționat și posibilitatea organizării unui referendum în Ucraina, pentru validarea legală și populară a acordului, subliniind că acesta ar trebui să se desfășoare doar pe teritoriile controlate de Kiev, în condiții de siguranță.

Răspunsul Moscovei și perspectivele negocierilor

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Vladimir Putin a primit un raport detaliat privind discuțiile cu oficialii americani și că Moscova va formula pașii următori pe baza acestor informații. Detalii suplimentare despre negocieri au fost considerate "contraproductive" pentru a fi discutate în presă

Planul de pace prezentat de Zelenski pune în lumină deschiderea Ucrainei și dorința de compromis, însă implementarea sa depinde în totalitate de deciziile Kremlinului. Retragerea trupelor din orașele-fortăreață ar putea marca un pas semnificativ spre încetarea ostilităților, dar riscurile rămân ridicate în contextul unui conflict complex și imprevizibil.

CITEȘTE ȘI: Plan de pace în Ucraina, în 20 de puncte, agreat de Zelenski. Analiza lui Bogdan Chirieac

CITEȘTE ȘI: Plan de pace în Ucraina, în 20 de puncte, agreat de Zelenski. Analiza lui Bogdan Chirieac

volodimir zelenski
vladimir putin
plan pace ucraina
rusia
Comentarii

