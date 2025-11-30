€ 5.0906
DCNews Stiri Internațional Ucrainean, recrutat de FSB de pe un site de matrimoniale, prins când transmitea informații esențiale Rusiei
Data publicării: 10:52 30 Noi 2025

Ucrainean, recrutat de FSB de pe un site de matrimoniale, prins când transmitea informații esențiale Rusiei
Autor: Bogdan Bolojan

fsb
 

Un bărbat de 42 de ani din regiunea Dnipropetrovsk a fost arestat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) după ce, în locul unei idile online, a sfârșit în plasa FSB.

Un bărbat de 42 de ani din regiunea Dnipropetrovsk a fost arestat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) după ce, în locul unei idile online, a sfârșit în plasa FSB. Recrutat printr-un site de matrimoniale, acesta a ajuns să coordoneze bombardamente asupra orașului Nikopol, crezând că servește „iubirea” care îl manipulase.

Potrivit SBU, bărbatul a intrat în atenția serviciilor speciale ruse în timp ce își căuta un partener pe un site de dating. A fost abordat de o femeie care s-a prezentat drept „angajat independent” al FSB și care s-a oferit să îl cunoască „mai îndeaproape”.

Femeia pretindea că locuiește în Kahovka, oraș aflat sub ocupație temporară. Cu un ton cald și un joc psihologic abil, aceasta i-a câștigat treptat încrederea. După ce a fost „vrăjit” emoțional, bărbatul a fost direcționat către un ofițer FSB cu atribuții oficiale: adevărata sa „pereche”.

De la flirt online la trădare militară

Odată recrutarea încheiată, suspectul a început să transmită informații sensibile despre amplasamentul forțelor ucrainene din zona Nikopol. SBU îl acuză că ajusta tirurile de artilerie rusești și coordona atacuri cu drone asupra orașului.

Operațiunea sa clandestină a fost oprită în scurt timp. Forțele SBU l-au reținut chiar în momentul în care pregătea noi date pentru FSB, folosind telefonul mobil ca principal instrument de comunicare și coordonare.

Arestare și acuzații grave

Bărbatul a fost plasat în arest preventiv, iar anchetatorii au confiscat dispozitivele electronice folosite pentru transmiterea datelor către Rusia. SBU a anunțat că acesta riscă o condamnare severă, fiind acuzat de înaltă trădare într-o perioadă de război.

Cazul devine încă un exemplu al modului în care serviciile speciale ruse exploatează vulnerabilitățile personale ale cetățenilor ucraineni, chiar și în spațiul intim al platformelor de matrimoniale, transformând iluziile romantice în instrumente ale războiului hibrid.

