Peskov respinge afirmațiile lui JD Vance și Witkoff: Nicio evoluție în dialogul pentru războiul din Ucraina

Rusia-SUA și războiul din Ucraina continuă să fie în prim-plan după discuțiile de la Miami, desfășurate între 20 și 21 decembrie. Totuși, potrivit Kremlinului, nu s-a înregistrat niciun progres concret. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, a respins afirmațiile emisarului american Steve Witkoff și ale vicepreședintelui JD Vance, care lăudaseră rezultatele întâlnirii.

Potrivit lui Peskov, întâlnirea a avut un caracter strict de lucru, cu scopul principal de a obține informații

Potrivit declarațiilor lui Peskov, întâlnirea a avut un caracter strict de lucru, cu scopul principal de a obține informații de la partea americană privind contactele lor recente cu europenii și ucrainenii. „Aceasta este o activitate în desfășurare. Am spus deja că, în primul rând, va exista un proces de lucru destul de meticulos, la nivel de experți. Cel mai important lucru a fost să obținem informații de la americani despre rezultatele muncii lor cu europenii și ucrainenii. Și pe baza acestui lucru, vom putea determina cât de mult se aliniază aceste evoluții cu spiritul de la Anchorage (nr. (întâlnirea Trump-Putin din Alaska)”, a explicat Peskov.

În schimb, americanii au descris întâlnirea diferit. Steve Witkoff a numit discuțiile „productive”, iar JD Vance a declarat că a primit o „actualizare” care indică progrese în planul de pace. Peskov a replicat că nu știe ce a înțeles Vance prin „progres”.

Următoarea rundă de negocieri Rusia-SUA nu a fost stabilită încă

Următoarea rundă de negocieri Rusia-SUA nu a fost stabilită încă. Kirill Dmitriev sugerase anterior că aceasta ar putea avea loc la Moscova, însă Peskov a precizat că nu există pregătiri pentru o vizită de revenire a lui Witkoff și Jared Kushner. Kremlinul vede anul 2026 ca o posibilă oportunitate pentru îmbunătățirea cooperării, însă, potrivit lui Peskov, orice progres rămâne legat de soluționarea conflictului din Ucraina.

Discuțiile de la Miami au reunit oficiali precum Kirill Dmitriev, Steve Witkoff și Jared Kushner. Înainte de întâlnirea cu delegația rusă, americanii purtaseră consultări cu partea ucraineană. Dmitriev descrisese inițial discuțiile de două zile ca fiind „constructive”.

Serghei Riabkov, ministrul adjunct de externe al Rusiei, a subliniat că ambele părți au încercat să abordeze dificultățile din relațiile bilaterale, dar principalele probleme nu au avansat. El a sugerat că următoarea rundă ar putea avea loc în primăvară, deși nu există încă date concrete.

Astfel, discuțiile pentru războiul din Ucraina rămân într-un punct mort, iar diferențele de percepție între Kremlin și oficialii americani evidențiază dificultatea unui acord imediat între cele două părți.

CITEȘTE ȘI: Peskov dezminte informațiile că Putin vrea să atace un stat NATO. Ce spune despre refacerea URSS

