Sania lui Moș Crăciun, monitorizată de armatele SUA și Canadei de peste 70 de ani

Ca în fiecare Ajun de Crăciun, armatele americane şi canadiene au activat miercuri o operaţiune comună pentru a urmări traseul saniei lui Moş Crăciun, o tradiţie veche de 70 de ani, care îşi are originea într-o eroare stranie din timpul Războiului Rece, relatează EFE.

Era decembrie 1955 când "telefonul roşu" a sunat pe neaşteptate în buncărul a ceea ce era atunci Comandamentul Apărării Aeriene Continentale al SUA (CONAD) din Colorado.

În momentul în care a răspuns la telefon, colonelul Harry Shoup nu a primit o alertă despre un atac nuclear iminent, ci a auzit vocea unui copil care a întrebat inocent: "Este Moş Crăciun acolo?". Departe de a spulbera iluzia copilului, Shoup i-a cântat în strună şi i-a răspuns cu un "Ho, ho, ho!".

Originea acestei neînţelegeri are legătură cu o reclamă a magazinului universal Sears publicată într-un ziar local din Colorado, care invita copiii să-l sune pe Moş Crăciun, dar care trecuse din greşeală numărul de telefon al CONAD.

În acel Crăciun, Shoup a primit sute de apeluri de la copii şi a decis să organizeze un centru de voluntari, astfel încât cei mici să poată suna pentru a afla unde se află Moş Crăciun şi sania sa trasă de reni.

Tradiţia continuă şi în era digitală

Şapte decenii mai târziu, Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD), succesorul vechiului CONAD, continuă tradiţia şi urmăreşte călătoria lui Moş Crăciun în fiecare noapte de Ajun. Astfel, Moş Crăciun vizitează mai întâi Noua Zeelandă şi Australia, unde se lasă noaptea mai devreme, apoi continuă prin Asia, Africa şi Europa înainte de a ajunge în America.

Pentru ca cei mai mici membri ai familiei să îi poată urmări călătoria în timp real, NORAD lansează anual site-ul web www.noradsanta.org, care prezintă o hartă unde Moş Crăciun şi renii săi pot fi văzuţi "zburând" dintr-o ţară în alta.

Site-ul, disponibil în nouă limbi - engleză, spaniolă, germană, franceză, italiană, portugheză, chineză, japoneză şi coreeană - indică, de asemenea, câte minute mai rămân până la următoarea oprire şi include un contor al milioanelor de cadouri împărţite.

Copiii pot suna şi la NORAD, unde aproximativ 1.000 de voluntari americani şi canadieni le răspund la întrebări despre locul în care se află Moş Crăciun şi originile sale.

Anul trecut, aproximativ 380.000 de apeluri telefonice au fost înregistrate la Baza Forţelor Aeriene Peterson din Colorado Springs, care este sediul NORAD.

Una dintre cele mai frecvente întrebări este ce se întâmplă dacă copiii sunt treji când soseşte Moş Crăciun. Răspunsul este fără drept de apel: "Moş Crăciun aduce cadouri doar copiilor care dorm".

Tradiţia este atât de adânc înrădăcinată încât preşedintele SUA, Donald Trump, intenţionează să se alăture voluntarilor şi să răspundă la apelurile copiilor din întreaga ţară, aşa cum au făcut-o şi unii dintre predecesorii săi.

Tehnologia militară în slujba magiei

NORAD dă asigurări că, pentru a verifica locul în care se află sania lui Moş Crăciun, foloseşte aceleaşi sisteme pe care le utilizează în operaţiunile sale obişnuite, inclusiv Sistemul de Avertizare Nordică, o reţea de radare cu rază lungă de acţiune care acoperă nordul Canadei şi Alaska şi care îi permite să detecteze sania imediat ce aceasta îşi ia zborul de la Polul Nord.

În plus, NORAD foloseşte detectarea prin satelit cu infraroşu, capabilă să identifice nasul renului Rudolph, care emite o semnătură termică comparabilă cu cea a unei rachete, precum şi confirmări vizuale de la avioanele de vânătoare atunci când Moş Crăciun intră în spaţiul aerian american.

În ciuda acestei monitorizări, Moş Crăciun are autorizaţie deplină de zbor.

Pentagonul a reiterat acest lucru în 2024, în mijlocul isteriei colective provocate de un val de observări ciudate de drone în New Jersey. Autorităţile au cerut apoi populaţiei ca, înainte de a alerta Biroul Federal de Investigaţii (FBI), să verifice mai întâi dacă ceea ce văd nu este pur şi simplu sania lui Moş Crăciun.

"Dacă vedeţi luminiţe roşii şi verzi pe cer, probabil este el. Vă rugăm să reţineţi că acesta este un obiect zburător autorizat", a declarat cu acea ocazie Pentagonul.