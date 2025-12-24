€ 5.0908
|
$ 4.3146
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0908
|
$ 4.3146
 
DCNews Stiri Nou atentat în Moscova, în Ajunul Crăciunului: Doi polițiști și un civil au fost uciși
Data actualizării: 09:04 24 Dec 2025 | Data publicării: 09:04 24 Dec 2025

Nou atentat în Moscova, în Ajunul Crăciunului: Doi polițiști și un civil au fost uciși
Autor: Ioan-Radu Gava

moscova capitala rusiei Foto: Unsplash
 

Doi poliţişti şi un civil au fost ucişi de un dispozitiv exploziv în sudul Moscovei, în al doilea atentat care are loc în capitala rusă în ultimele trei zile.

Doi ofiţeri de poliţie şi un civil au fost ucişi miercuri într-un atac cu bombă asupra unui vehicul de patrulare rutieră în sudul Moscovei, acesta fiind al doilea atentat din capitala Rusiei în ultimele trei zile, informează EFE și Agerpres.

Incidentul a avut loc pe strada Eleţkaia din sudul Moscovei, în apropierea locului unde un general rus a fost ucis săptămâna aceasta în acelaşi mod, relatează AFP.

"Doi ofiţeri de la poliţia rutieră au observat o persoană suspectă lângă o maşină de poliţie. Când s-au apropiat pentru a-l reţine, un dispozitiv exploziv a fost detonat. În urma rănilor suferite, cei doi ofiţeri de poliţie, precum şi civilul care îi însoţea, au murit", a relatat Comitetul de Investigaţii Rus (IRC) pe Telegram.

IRC nu a dezvăluit identitatea celei de-a treia persoane ucise, remarcă Reuters. Canale de ştiri neoficiale ruseşti de pe Telegram au informat că atentatorul se numără printre cei ucişi, el detonând bomba în momentul în care a fost abordat de ofiţeri. Reuters nu a putut confirma independent aceste detalii.

Potrivit autorităţilor ruse, incidentul a avut loc miercuri dimineaţa devreme într-un cartier din sudul Moscovei.

Direcţia principală de investigaţii din IRC a deschis dosare penale pentru atacul asupra unui ofiţer de aplicare a legii şi trafic ilegal de explozibili.

Anchetatorii şi experţii criminalişti examinează în prezent locul faptei, inclusiv analize genetice, criminalistice şi ale explozibililor, pentru a determina mecanismul de acţiune al bombei.

"Şeful IRC le-a cerut experţilor criminalişti din departamentul central să se alăture anchetei pentru a identifica cât mai repede posibil persoanele implicate în această crimă, precum şi toate circumstanţele", a declarat Comitetul, sugerând un posibil atentat sinucigaş.

Potrivit canalului Telegram 112, ofiţerii ucişi erau doi locotenenţi, în vârstă de 24 şi 25 de ani, care lucrau în serviciile de securitate de puţin peste doi ani.

CITEȘTE ȘI               -                Peskov respinge afirmațiile lui JD Vance și Witkoff: Nicio evoluție în dialogul pentru războiul din Ucraina

Tot mai multe astfel de atacuri în capitala Rusiei

Luni, şeful operaţiunilor Statului Major General rus, Fanil Sarvarov, a fost ucis într-un atac cu maşină-capcană în acelaşi cartier din sudul Moscovei, potrivit IRC, care l-a atribuit într-o primă instanţă serviciilor secrete ucrainene.

Nu a existat niciun comentariu oficial din partea Ucrainei pe acest subiect, scrie Reuters.

Mirotvoreţ, un site web ucrainean neoficial care oferă o bază de date cu persoane descrise drept criminali de război sau trădători, şi-a actualizat articolul despre Sarvarov, menţionând că generalul în vârstă de 56 de ani a fost "lichidat".

De la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei, în februarie 2022, mai mulţi generali ruşi, oficiali locali şi personalităţi publice care susţineau ofensiva au murit în explozii în Rusia sau în partea ocupată a Ucrainei. Kievul a revendicat uneori responsabilitatea pentru aceste atacuri, potrivit AFP.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atentat
moscova
rusia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Ce îi răspunzi copilului când te întreabă dacă există Moș Crăciun? Cel mai bun răspuns
Publicat acum 16 minute
Un brad plin de lumânări aprinse a ajuns viral pe internet. DSU avertizează populația să aibă grijă
Publicat acum 22 minute
Karol Nawrocki, apariție inedită alături de fiul său, Antoni, în Ajunul Crăciunului / video
Publicat acum 35 minute
Reacția Franței, după ce Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA
Publicat acum 58 minute
„Doamna cu porumbeii” din filmul „Singur acasă” a făcut o mărturisire tragică
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Dec 2025
Zăpadă de Crăciun. Cod galben de ninsori în mai multe județe / Zonele vizate
Publicat pe 22 Dec 2025
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat acum 12 ore si 31 minute
”Contactul cu avionul a fost pierdut”. Ministrul de Interne turc, anunț tulburător: Decolase, în această seară, din Ankara
Publicat acum 19 ore si 30 minute
Bombă pentru #rezist și afirmațiile răspândite pe practica greșită pe prescripție
Publicat acum 14 ore si 18 minute
Prefectul și subprefectul de Olt, audiați acum la Parchetul Militar, investigați de procurorul Pârlog. Ar fi tras 60 de gloanțe
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close