Data actualizării: 10:59 22 Dec 2025 | Data publicării: 10:59 22 Dec 2025

Un general-cheie al armatei Rusiei a fost ucis la Moscova
Autor: Alexandra Curtache

atentat rusia Captură de ecran / Foto: Video X KBR_Intel
 

Un general rus a fost asasinat cu mașină-capcană la Moscova, au declarat oficialii.

Comitetul de anchetă al Rusiei a declarat că generalul-locotenent Fanil Sarvarov a murit luni dimineață după ce un dispozitiv exploziv plasat sub o mașină a fost detonat, conform BBC.

Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, în vârstă de 56 de ani, era șeful departamentului de instruire operațională al forțelor armate, a adăugat comitetul.

Anchetatorii ruși suspectează implicarea serviciilor de informații ucrainene

Acesta a declarat că una dintre teoriile investigate este că bomba a fost plasată cu implicarea serviciilor de informații ucrainene. Ucraina nu a făcut niciun comentariu, a transmis aceeași sursă.

Anchetatorii au fost trimiși la fața locului, într-o parcare din apropierea unui bloc de apartamente din sudul capitalei Rusiei.

Imaginile din zonă arată o mașină albă grav avariată, cu ușile aruncate în aer, înconjurată de alte vehicule într-o parcare.

Citește și: Atacurile Rusiei în Ucraina ar putea înceta cu o condiție, anunță Putin. Zelenski, răspuns fulger

Mai mulți oficiali militari ruși au fost vizați

De când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, mai mulți oficiali militari au fost vizați în capitala rusă.

Generalul Yaroslav Moskalik a fost ucis într-un atac cu bombă asupra mașinii sale la Moscova în aprilie, iar generalul Igor Kirillov a murit în decembrie 2024, când un dispozitiv ascuns într-un scuter a fost detonat de la distanță.

O sursă ucraineană a declarat ulterior pentru BBC că Kirillov a fost ucis de serviciile de securitate ucrainene, deși acest lucru nu a fost confirmat oficial. Din motive de politică, Ucraina nu recunoaște și nu își asumă niciodată oficial responsabilitatea pentru atacurile țintite.

ucraina
general rus
rusia
moscova
armata rusa
ucis
