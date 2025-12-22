Un general-cheie al armatei Rusiei a fost ucis la Moscova

Un general rus a fost asasinat cu mașină-capcană la Moscova, au declarat oficialii.
Comitetul de anchetă al Rusiei a declarat că generalul-locotenent Fanil Sarvarov a murit luni dimineață după ce un dispozitiv exploziv plasat sub o mașină a fost detonat, conform BBC.
Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, în vârstă de 56 de ani, era șeful departamentului de instruire operațională al forțelor armate, a adăugat comitetul.
Acesta a declarat că una dintre teoriile investigate este că bomba a fost plasată cu implicarea serviciilor de informații ucrainene. Ucraina nu a făcut niciun comentariu, a transmis aceeași sursă.
Anchetatorii au fost trimiși la fața locului, într-o parcare din apropierea unui bloc de apartamente din sudul capitalei Rusiei.
Imaginile din zonă arată o mașină albă grav avariată, cu ușile aruncate în aer, înconjurată de alte vehicule într-o parcare.
De când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, mai mulți oficiali militari au fost vizați în capitala rusă.
Generalul Yaroslav Moskalik a fost ucis într-un atac cu bombă asupra mașinii sale la Moscova în aprilie, iar generalul Igor Kirillov a murit în decembrie 2024, când un dispozitiv ascuns într-un scuter a fost detonat de la distanță.
O sursă ucraineană a declarat ulterior pentru BBC că Kirillov a fost ucis de serviciile de securitate ucrainene, deși acest lucru nu a fost confirmat oficial. Din motive de politică, Ucraina nu recunoaște și nu își asumă niciodată oficial responsabilitatea pentru atacurile țintite.
de Val Vâlcu