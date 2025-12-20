€ 5.0896
DCNews Stiri Ucraina va primi, din ianuarie, arme și din România, nu doar din Polonia, anunță comandantul Keller (NATO)
Data actualizării: 08:57 20 Dec 2025 | Data publicării: 08:53 20 Dec 2025

Ucraina va primi, din ianuarie, arme și din România, nu doar din Polonia, anunță comandantul Keller (NATO)
Autor: Roxana Neagu

militari pe teren Soldați pe teren. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Din ianuarie, Ucraina ar urma să primească arme și din România, nu doar din Polonia.

Deși SUA au oprit donațiile directe către Ucraina, livrările de arme către țara vecină nu sunt mai puține. O spune chiar generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de ”Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO pentru Ucraina” (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU).

Maik Keller estimează că, din ianuarie, va putea folosi şi un centru în România, în plus faţă de platforma oraşului polonez Rzeszow, pe unde sunt în prezent livrate Ucrainei majoritatea echipamentelor militare, relatează Reuters, conform Agerpres. 

Din ianuarie 2025, Donald Trump nu a mai aprobat niciun nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, adică donaţii, însă a continuat livrarea de arme şi muniţii în baza ajutorului deja aprobat de predecesorul său democrat Joe Biden. 

Livrările de arme către Ucraina, la foc continuu. SUA nu așteaptă întâi plata

Întrebat de Reuters dacă a existat o scădere a livrărilor militare de când Donald Trump a oprit donaţiile, generalul Maik Keller, a răspuns: ”Nu a existat nicio pauză (...) Pur şi simplu au continuat şi SUA nu aşteaptă plata înainte de a livra” echipamentele militare comandate şi plătite de europeni pentru Ucraina, aşadar "de îndată ce este anunţat un pachet (PURL), începe fluxul de echipamente", a explicat el.

Transportul celei mai mari părţi a ajutorului militar oferit Ucrainei se face în prezent prin centrul logistic de la baza Rzeszów-Jasionka, un aerodrom din sud-estul Poloniei. Potrivit generalului citat, un al doilea astfel de centru, în România, este aşteptat să intre sub comanda NATO până la sfârşitul lunii ianuarie.

