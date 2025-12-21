Emisarul Rusiei la Miami: Negocierile privind Ucraina au devenit „constructive”

Emisarul Rusiei a anunțat, după discuțiile purtate la Miami, că negocierile privind Ucraina au devenit „constructive”, într-un moment în care eforturile diplomatice pentru oprirea războiului intră într-o nouă fază.

Potrivit trimisului Kremlinului, Kirill Dmitriev, dialogul purtat între reprezentanții Statelor Unite și ai Rusiei pe tema unei posibile încetări a focului în Ucraina a intrat într-o etapă importantă.

Declarația a fost făcută sâmbătă seara, târziu, la finalul unei zile de întâlniri desfășurate în Miami, în statul Florida.

Dmitriev, care negociază în numele președintelui rus Vladimir Putin, a avut discuții directe cu Steve Witkoff, emisarul președintelui american Donald Trump, precum și cu Jared Kushner, ginerele liderului de la Casa Albă. Informația a fost relatată de Associated Press, pe baza unei transmisiuni a agenției ruse RIA Novosti.

„Discuțiile se desfășoară constructiv”, a afirmat Dmitriev. „Au început mai devreme și vor continua astăzi, precum și mâine.”

Negocierile privind Ucraina, între optimism și prudență

Administrația americană a avansat recent un plan de pace pentru a pune capăt conflictului, iar Donald Trump a susținut, săptămâna trecută, că un acord ar fi „mai aproape ca niciodată”. În același timp, mesajele oficiale de la Washington rămân prudente. Secretarul de stat Marco Rubio a avertizat vineri că procesul este complicat de finalizat.

În acest context, Kremlinul a ținut să tempereze speculațiile apărute în jurul reuniunilor din Miami. Duminică, Moscova a negat existența unor discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski declarase cu o zi înainte că ideea unor negocieri în trei a fost lansată de partea americană, însă a precizat că nu este „sigur că o astfel de întâlnire în Florida ar aduce ceva nou”.

Poziția Kremlinului a fost întărită de Iuri Ușakov, principalul consilier de politică externă al lui Putin. „În acest moment, nimeni nu a discutat serios această inițiativă și, din câte știu, nu este în pregătire”, a spus acesta, citat de AFP.

Europa, consultări și temeri strategice

După întâlnirile din Miami, Zelenski a cerut consultări extinse cu aliații europeni. Într-un mesaj publicat pe Telegram, liderul de la Kiev a vorbit despre nevoia unei coordonări mai largi. „Există un sentiment comun că, după activitatea echipei noastre diplomatice în America, ar fi util să avem consultări cu un cerc mai larg de parteneri europeni”, a transmis el.

Tot Zelenski a subliniat care sunt liniile roșii pentru Kiev în negocierile privind Ucraina: statutul teritoriilor ocupate, garanțiile de securitate și funcționarea centralei nucleare de la Zaporojie.

Între timp, Reuters a relatat că evaluările serviciilor de informații americane rămân îngrijorătoare. Potrivit acestora, Vladimir Putin nu ar fi renunțat la obiectivul de a controla întreaga Ucraină și de a revendica zone din Europa care au aparținut fostului spațiu sovietic, o perspectivă care contrazice discursul oficial al Moscovei.

Miami, un episod, nu o concluzie

Pe plan european, liderii UE au decis acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei, finanțat prin împrumuturi comune, după ce varianta folosirii activelor rusești înghețate a fost blocată de Belgia.

Astfel, deși emisarul Rusiei vorbește despre discuții „constructive” la Miami, negocierile privind Ucraina rămân fragile, marcate de neîncredere, mesaje contradictorii și mize geopolitice care depășesc cu mult cadrul unor simple întâlniri diplomatice, conform POLITICO.

