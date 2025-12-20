€ 5.0896
DCNews Stiri Internațional Atacurile Rusiei în Ucraina ar putea înceta cu o condiție, anunță Putin. Zelenski, răspuns fulger
Data actualizării: 16:57 20 Dec 2025 | Data publicării: 16:54 20 Dec 2025

Atacurile Rusiei în Ucraina ar putea înceta cu o condiție, anunță Putin. Zelenski, răspuns fulger
Autor: Bogdan Bolojan

putin-si-gherasimov_81077700 Foto: Agerpres
 

Vladimir Putin anunță că atacurile Rusiei asupra Ucrainei ar putea înceta temporar dacă se organizează alegeri prezidențiale.

Putin a anunțat că Rusia ar putea opri loviturile în profunzime chiar în ziua în care ar avea loc alegeri pe teritoriul ucrainean. Șeful de la Kremlin a vorbit din nou ca și cu alte ocazii că despre ideea că legitimitatea conducerii din Ucraina ar trebui „reconfirmată”.

Reacţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski nu a întârziat. Acesta a respins categoric orice tentativă a Moscovei de a condiţiona oprirea atacurilor de organizarea alegerilor, iar motivele pe care le enumeră ar fi legate de faptu că Ucraina se află sub lege marţială, iar părţi importante din teritoriu sunt ocupate de armata rusă. Zelenski a spus de asemenea că decizia privind alegerile ţine exclusiv de statul ucrainean şi de cadrul său constituţional, nu de Vladimir Putin. 

"Nu îi revine lui (Vladimir) Putin să decidă când şi în ce format vor avea loc alegerile în Ucraina", a declarat Zelenski. 

Negocieri de pace la Miami 

În acelaşi timp, liderul ucrainean a vorbit despre o iniţiativă diplomatică venită din partea Statelor Unite, care încearcă să aducă la aceeaşi masă reprezentanţii Kievului şi ai Moscovei. Potrivit acestuia, americanii au propus organizarea unor negocieri la Miami, într-un format care să includă Ucraina, Rusia şi SUA, cu posibilitatea extinderii discuţiilor către parteneri europeni.

"Washingtonul a propus un format, din câte ştiu eu, Ucraina, Statele Unite, Rusia", a mai spus Zelenski. Președintele Ucrainei a mai dat și alte câteva detalii și a menționat că ar putea fi prezenţi reprezentanţi europeni:

"Ar avea sens să avem o astfel de întâlnire comună (...) odată ce vom vedea potenţialele rezultate ale întâlnirilor care au avut deja loc", a spus Zelenski. 

Donald Trump a susținut recent că poate forţa încheierea rapidă a războiului. Trump a vorbit despre presiuni directe asupra ambelor părţi şi despre folosirea pârghiilor economice şi militare ale SUA pentru a impune un acord. Negocierile se blochează de fiecare dată atunci când vine vorba despre concesii teritoriale. Ucraina nu vrea să cedeze nimic, iar Rusia are pretenții asupra unei părți uriașe din teritoriul ucrainean. Președintele SUA și-a schimbat viziunea de mai multe ori, de fiecare dată pendulând între măsuri favorabile Ucrainei, iar ulterior favorabile Rusiei. 

ucraina
razboi
