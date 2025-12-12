€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri "Am primit un mesaj de la Moscova". Vucic, înregistrat la Bruxelles când șoptea pe ascuns
Data publicării: 17:18 12 Dec 2025

"Am primit un mesaj de la Moscova". Vucic, înregistrat la Bruxelles când șoptea pe ascuns
Autor: Tiberiu Vasile

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Sursa Foto: Agerpres
 

La Bruxelles, președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a fost surprins șoptind o frază care a alimentat speculațiile presei înainte de fotografia oficială cu liderii europeni.

La reuniunea de la Bruxelles, unde președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, s-a alăturat liderilor europeni pentru obișnuita fotografie oficială, camerele și microfoanele au surprins un moment neașteptat. În timp ce se pregătea să intre în cadru, șeful statului a rostit: „Am primit un mesaj de la Moscova”.

Filmarea îl arată pe Vucic, aflat lângă Ursula von der Leyen

Filmarea îl arată pe Vucic, aflat lângă Ursula von der Leyen, apropiindu-se discret de aceasta și murmurând. Șefa Comisiei Europene s-a aplecat la rândul ei spre el și i-a răspuns încet: „Să așteptăm până...”, moment în care dialogul s-a întrerupt. Fotografia oficială s-a făcut alături de Antonio Costa, președintele Consiliului European, iar trio-ul a părăsit apoi rapid zona.

Ce a vrut să spună Vucic? Serbia rămâne printre puținele state cu acces direct la Kremlin

Nu există deocamdată nicio explicație oficială privind mesajul invocat de președinte. Totuși, în cazul liderului Serbiei, situația nu este chiar ieșită din comun. Vucic a păstrat canale de comunicare deschise cu Vladimir Putin inclusiv după declanșarea războiului din Ucraina, Serbia fiind una dintre puținele țări europene care nu au rupt complet legăturile tradiționale cu Rusia.

De altfel, relația lui cu Moscova are ani buni în spate. În mandatul său prelungit, este în vârful politicii sârbe de peste un deceniu, Vucic a oscilat constant între apropierea de UE și dependența politică și energetică de Rusia. A negociat prețuri preferențiale la gaze, a evitat sancțiunile dure la adresa Kremlinului și a apărat public cooperarea bilaterală, spunând de mai multe ori că Serbia trebuie „să își urmeze propriul drum”.

Această poziționare i-a adus însă și nemulțumiri acasă. În ultimii ani, Serbia a fost marcată de proteste ample, unele acuzându-l pe președinte că împinge țara într-o zonă de control politic excesiv, altele reproșându-i tocmai ambiguitatea în raport cu Moscova și ritmul lent al reformelor cerute pentru o eventuală aderare la UE.

Vizita lui Vucic la Bruxelles a vizat aderarea Serbiei la UE

Călătoria la Bruxelles a avut, oficial, un alt scop. Vucic a venit pentru o nouă rundă de discuții Serbia-UE, care includ capitolele de aderare, reformele cerute de Bruxelles și contextul regional. 

În final, incidentul cu șoapta despre Moscova a eclipsat restul vizitei. Presa europeană a reținut mai puțin declarațiile oficiale și mai mult momentul acela scurt în care președintele Serbiei, între două blitzuri, a strecurat o frază ce ridică semne de întrebare.

Indiferent despre ce mesaj era vorba, episodul întărește imaginea complicată a liderului sârb, prins între Bruxelles și Kremlin, încercând încă o dată să balanțeze cele două direcții pe care Serbia le urmează simultan, conform Euronews

CITEȘTE ȘI: Mesajul Kremlinului privind noile propuneri de pace pentru Ucraina
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Aleksandar Vucic
moscova
bruxelles
ursula von der leyen
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Pedepse cu închisoarea pentru cei care încalcă sancțiuni internaționale. Nouă lege promulgată de Nicușor Dan
Publicat acum 26 minute
Noi fotografii cu Trump, înconjurat de femei, din arhiva infractorului sexual Epstein
Publicat acum 28 minute
Judecătorul care a apărut în documentarul Recorder, Laurenţiu Ionel Beşu, cere CSM să fie numit procuror
Publicat acum 56 minute
Hotelul Simonei Halep, fără turiști de Anul Nou. La ce reducere a apelat pentru Revelion
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Liceeni ar putea învăța despre Mineriada din 1990. Proiect în Parlament
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 13 minute
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 11 Dec 2025
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat pe 10 Dec 2025
Impozite locale și pentru persoanele cu handicap în 2026. Numărul lor se ridică la 957.000. Ilie Bolojan acuză facilități în exces
Publicat pe 11 Dec 2025
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close