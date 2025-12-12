"Am primit un mesaj de la Moscova". Vucic, înregistrat la Bruxelles când șoptea pe ascuns

La reuniunea de la Bruxelles, unde președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, s-a alăturat liderilor europeni pentru obișnuita fotografie oficială, camerele și microfoanele au surprins un moment neașteptat. În timp ce se pregătea să intre în cadru, șeful statului a rostit: „Am primit un mesaj de la Moscova”.

Filmarea îl arată pe Vucic, aflat lângă Ursula von der Leyen, apropiindu-se discret de aceasta și murmurând. Șefa Comisiei Europene s-a aplecat la rândul ei spre el și i-a răspuns încet: „Să așteptăm până...”, moment în care dialogul s-a întrerupt. Fotografia oficială s-a făcut alături de Antonio Costa, președintele Consiliului European, iar trio-ul a părăsit apoi rapid zona.

Ce a vrut să spună Vucic? Serbia rămâne printre puținele state cu acces direct la Kremlin

Nu există deocamdată nicio explicație oficială privind mesajul invocat de președinte. Totuși, în cazul liderului Serbiei, situația nu este chiar ieșită din comun. Vucic a păstrat canale de comunicare deschise cu Vladimir Putin inclusiv după declanșarea războiului din Ucraina, Serbia fiind una dintre puținele țări europene care nu au rupt complet legăturile tradiționale cu Rusia.

De altfel, relația lui cu Moscova are ani buni în spate. În mandatul său prelungit, este în vârful politicii sârbe de peste un deceniu, Vucic a oscilat constant între apropierea de UE și dependența politică și energetică de Rusia. A negociat prețuri preferențiale la gaze, a evitat sancțiunile dure la adresa Kremlinului și a apărat public cooperarea bilaterală, spunând de mai multe ori că Serbia trebuie „să își urmeze propriul drum”.

Această poziționare i-a adus însă și nemulțumiri acasă. În ultimii ani, Serbia a fost marcată de proteste ample, unele acuzându-l pe președinte că împinge țara într-o zonă de control politic excesiv, altele reproșându-i tocmai ambiguitatea în raport cu Moscova și ritmul lent al reformelor cerute pentru o eventuală aderare la UE.

Vizita lui Vucic la Bruxelles a vizat aderarea Serbiei la UE

Călătoria la Bruxelles a avut, oficial, un alt scop. Vucic a venit pentru o nouă rundă de discuții Serbia-UE, care includ capitolele de aderare, reformele cerute de Bruxelles și contextul regional.

În final, incidentul cu șoapta despre Moscova a eclipsat restul vizitei. Presa europeană a reținut mai puțin declarațiile oficiale și mai mult momentul acela scurt în care președintele Serbiei, între două blitzuri, a strecurat o frază ce ridică semne de întrebare.

Indiferent despre ce mesaj era vorba, episodul întărește imaginea complicată a liderului sârb, prins între Bruxelles și Kremlin, încercând încă o dată să balanțeze cele două direcții pe care Serbia le urmează simultan, conform Euronews.

