Motivul pentru care Prințesa Kate și Prințul William sunt „mai indulgenți” cu Louis decât cu Charlotte și George

Micul Prinț Louis a furat din nou privirile publicului, ieșind alături de familia sa la slujba de colinde de Crăciun a Prințesei Kate de la Westminster Abbey săptămâna trecută. Micuțul în vârstă de șapte ani nu încetează să-i încânte pe fanii Familiei Regale - iar ultima sa apariție nu a făcut excepție, scrie Mirror.

Deși Louis a fost cuminte la adunarea festivă anuală, el este foarte iubit de public pentru poznele sale obraznice. În 2023, a fost surprins de camerele de filmat stingând lumânarea surorii mai mari, Charlotte - iar în lunile care au urmat a continuat să încânte mulțimile; de ​​la a se da drept fratele George la sărbătorile Zilei Victoriei în Europa, până la a dansa pe muzica trupei la Trooping the Colour.

Motivul pentru care Kate și William sunt „mai indulgenți” cu Louis

Având în vedere vârsta sa fragedă, Louis încă învață cum să participe la evenimente publice, iar părinții săi nu se grăbesc să-i impună băiețelului lor formalități regale, scrie sursa citată.

O sursă regală a declarat anterior pentru revista OK! că Prințul și Prințesa de Wales „sunt ca alți părinți cu copii mici”, adăugând: „William și Kate sunt mai blânzi cu Louis, pentru că este bebelușul familiei. Nu vor să-i frângă spiritul. William și Kate fac tot posibilul să-l învețe cum să se comporte, dar înțeleg că aceste evenimente sunt obositoare pentru un copil”.

Fără tratament preferențial în casa lui William și Kate

Kate și William sunt foarte implicați în viața celor trei copii ai lor - nu au personal care să locuiască în casă și se ocupă frecvent de responsabilitățile școlii. În plus, s-au străduit să le ofere o copilărie cât mai normală posibil. O sursă din interiorul familiei a declarat anterior pentru Daily Mail despre viața de familie a lui William și Kate: „Cred că oamenii ar fi surprinși să vadă cât de obișnuite sunt lucrurile acasă. Copiii ajută la așezarea mesei, la strângerea farfuriilor după ce termină de mâncat și la curățenie. Nu există niciun tratament preferențial”.

Cum reușește Prințesa Kate să îi potolească pe copii doar cu câteva cuvinte

Când vine vorba de evenimente publice, se crede că Prințesa Kate are o frază specială pe care o folosește pentru a ține sub control comportamentul copiilor ei. În rarele ocazii în care simte că nu se comportă corect, va folosi patru cuvinte sugestive pentru a emite un avertisment.

„Când Prințul Louis s-a comportat urât la Jubileul de Platină al regretatei Regine, de exemplu, scoțându-și limba la mama sa, reacția lui Kate a fost lăudată de o echipă de comentatori experți. Se pare că a folosit un cod secret pentru a calma copiii, așa cum face uneori - pur și simplu spune: hai să luăm o pauză. Dar, așa cum a explicat un fost membru al personalului, copiii știu că aceste câteva cuvinte au mult mai multă greutate decât ne-am putea imagina”, a scris expertul regal Tom Quinn, în cartea sa „Tinerețe aurie, o istorie intimă a creșterii în familia regală”.

Copiii din Familia Regală, lăsați să fie copii

Deși Kate prioritizează în mod clar comportamentul bun, ea își dorește, de asemenea, să-și poată lăsa copiii să fie copii.

„Louis este un copil energic și, evident, nu a putut să-și stăpânească entuziasmul de a fi prezent la un eveniment public. Kate nu se îngrijorează prea mult de comportamentul lor. Îi place să-i vadă cum sunt copii”, a declarat anterior o sursă pentru OK, referindu-se la apariția familiei Wales la Trooping the Colour din 2024.