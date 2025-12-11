€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Stiri Motivul pentru care Prințesa Kate și Prințul William sunt „mai indulgenți” cu Louis decât cu Charlotte și George
Data publicării: 23:58 11 Dec 2025

Motivul pentru care Prințesa Kate și Prințul William sunt „mai indulgenți” cu Louis decât cu Charlotte și George
Autor: Doinița Manic

louis george charlotte kate Imagine cu Kate Middleton alături de cei trei copii ai săi: Charlotte, George și Louis. Foto: Agerpres
 

Află în articol de ce Prințesa Kate și Prințul William sunt „mai indulgenți” cu Louis decât cu Charlotte și George.

Micul Prinț Louis a furat din nou privirile publicului, ieșind alături de familia sa la slujba de colinde de Crăciun a Prințesei Kate de la Westminster Abbey săptămâna trecută. Micuțul în vârstă de șapte ani nu încetează să-i încânte pe fanii Familiei Regale - iar ultima sa apariție nu a făcut excepție, scrie Mirror.

Deși Louis a fost cuminte la adunarea festivă anuală, el este foarte iubit de public pentru poznele sale obraznice. În 2023, a fost surprins de camerele de filmat stingând lumânarea surorii mai mari, Charlotte - iar în lunile care au urmat a continuat să încânte mulțimile; de ​​la a se da drept fratele George la sărbătorile Zilei Victoriei în Europa, până la a dansa pe muzica trupei la Trooping the Colour.

Motivul pentru care Kate și William sunt „mai indulgenți” cu Louis

Având în vedere vârsta sa fragedă, Louis încă învață cum să participe la evenimente publice, iar părinții săi nu se grăbesc să-i impună băiețelului lor formalități regale, scrie sursa citată.

O sursă regală a declarat anterior pentru revista OK! că Prințul și Prințesa de Wales „sunt ca alți părinți cu copii mici”, adăugând: „William și Kate sunt mai blânzi cu Louis, pentru că este bebelușul familiei. Nu vor să-i frângă spiritul. William și Kate fac tot posibilul să-l învețe cum să se comporte, dar înțeleg că aceste evenimente sunt obositoare pentru un copil”.

Fără tratament preferențial în casa lui William și Kate

Kate și William sunt foarte implicați în viața celor trei copii ai lor - nu au personal care să locuiască în casă și se ocupă frecvent de responsabilitățile școlii. În plus, s-au străduit să le ofere o copilărie cât mai normală posibil. O sursă din interiorul familiei a declarat anterior pentru Daily Mail despre viața de familie a lui William și Kate: „Cred că oamenii ar fi surprinși să vadă cât de obișnuite sunt lucrurile acasă. Copiii ajută la așezarea mesei, la strângerea farfuriilor după ce termină de mâncat și la curățenie. Nu există niciun tratament preferențial”.

Cum reușește Prințesa Kate să îi potolească pe copii doar cu câteva cuvinte

Când vine vorba de evenimente publice, se crede că Prințesa Kate are o frază specială pe care o folosește pentru a ține sub control comportamentul copiilor ei. În rarele ocazii în care simte că nu se comportă corect, va folosi patru cuvinte sugestive pentru a emite un avertisment.

„Când Prințul Louis s-a comportat urât la Jubileul de Platină al regretatei Regine, de exemplu, scoțându-și limba la mama sa, reacția lui Kate a fost lăudată de o echipă de comentatori experți. Se pare că a folosit un cod secret pentru a calma copiii, așa cum face uneori - pur și simplu spune: hai să luăm o pauză. Dar, așa cum a explicat un fost membru al personalului, copiii știu că aceste câteva cuvinte au mult mai multă greutate decât ne-am putea imagina”, a scris expertul regal Tom Quinn, în cartea sa „Tinerețe aurie, o istorie intimă a creșterii în familia regală”.

Copiii din Familia Regală, lăsați să fie copii

Deși Kate prioritizează în mod clar comportamentul bun, ea își dorește, de asemenea, să-și poată lăsa copiii să fie copii.

„Louis este un copil energic și, evident, nu a putut să-și stăpânească entuziasmul de a fi prezent la un eveniment public. Kate nu se îngrijorează prea mult de comportamentul lor. Îi place să-i vadă cum sunt copii”, a declarat anterior o sursă pentru OK, referindu-se la apariția familiei Wales la Trooping the Colour din 2024. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Familia Regala Britanica
printesa kate
kate middelton
printul william
Printul Louis
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Numire în Guvern. Cine este Corneliu Mureșan, noul secretar de stat
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Motivul pentru care Prințesa Kate și Prințul William sunt „mai indulgenți” cu Louis decât cu Charlotte și George
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare?
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Alimente care te fac să te simți și mai rău când ești răcit. Ce să mănânci pentru a te vindeca mai repede
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Semnal de alarmă după moartea chirurgului dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan. Care e pragul mortal de ore suplimentare la muncă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat acum 12 ore si 40 minute
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 10 Dec 2025
Impozite locale și pentru persoanele cu handicap în 2026. Numărul lor se ridică la 957.000. Ilie Bolojan acuză facilități în exces
Publicat acum 11 ore si 11 minute
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
Publicat pe 10 Dec 2025
Medicul chirurg dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan, în vârstă de 48 de ani, a murit subit în timp ce consulta un pacient. Mesajul soției
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close