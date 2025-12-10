Viruși vs. virusuri, două cuvinte total diferite. Ce înseamnă fiecare

Substantivul „virus” are două forme de plural: „viruși” și „virusuri”. De reținut că ambele forme sunt acceptate de normele lingvistice.

Cu toate acestea, trebuie să le folosim diferit, în contexte diferite, întrucât fiecare înseamnă un lucru diferit.

Virus - Virusuri

Sensul principal al cuvântului virus în limba română este acela de „agent patogen, invizibil cu microscopul obișnuit, care se reproduce numai în interiorul celulelor vii și provoacă diverse boli infecțioase”, conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române. Acest sens are forma de plural „virusuri”.

Așadar, dacă vorbim despre situații în care o persoană s-a îmbolnăvit din cauza unui virus, vom folosi forma de plural „virusuri”.

Virus - Viruși

Odată cu evoluția tehnologiei și a dezvoltării calculatoarelor, termenul virus - cu forma de plural „viruși” a început să fie utilizat în limba română. El este un „program având capacitatea de autoreplicare, conceput pentru a perturba funcționarea calculatoarelor”, potrivit dexonline.ro.

Așadar, dacă vorbim despre situații în care un telefon sau un computer este afectat de un program dăunător care îi provoacă probleme, vom folosi cuvântul „virus” cu pluralul corect „viruși”.

REȚINEM: Când ne referim la microorganismele care provoacă boli, vom folosi forma de plural „virusuri”, în timp ce forma de plural „viruși” va fi utilizată când ne referim la programe periculoase de pe telefon/calculator.

