Mircea Badea a uitat ce zodie e: "Sunt prea bătrân"
Data actualizării: 00:08 11 Dec 2025 | Data publicării: 00:00 11 Dec 2025

Mircea Badea a uitat ce zodie e: "Sunt prea bătrân"
Autor: Doinița Manic

Imagine cu Mircea Badea. Foto: Captură video Antena 3 CNN
 

Se pare că Mircea Badea și-a uitat zodia.

Mircea Badea nu și-a mai amintit ce zodie e, în direct la TV. Jurnalistul citea, în timpul emisiunii "În gura presei", articolul "Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea" de pe DC NEWS, moment în care brusc și-a întrebat colegii: "În ce zodie sunt eu?".

VEZI ȘI: Mircea Badea - Bogdan Chirieac, replici. „Unde au dispărut? Încep să mă îngrijorez” / „Noi ne bazăm pe Mercur retrograd...”

"În sfârșit o veste bună. Dacă Neptun era în continuare retrograd eu nu știu unde dormeam la noapte. În ce zodie sunt eu, Călin? Cred că m-a întrebat cineva și în seara asta sau nu mai știu, astăzi, cred că am vorbit cu cineva: "Dar zodia ta?". Zodia mea... Sunt prea bătrân să mai vorbesc despre zodii, adică pe bune, am trecut în a patra, știți bancul ăla: Ce vrei să te faci tu, băiatule, când vei fi mare? Nu vrei să te faci milițian? A, e prea târziu, nene, am trecut în a cincea", a spus Mircea Badea.

Ce zodie este Mircea Badea

Mircea Badea s-a născut pe 24 februarie 1974, deci este zodia Pești. Zodia sa a fost subiect de discuție la TV și în trecut.

VEZI ȘI: Mircea Badea, născut de Dragobete. Şi-a spus zodia ÎN DIRECT

Reamintim ce declara astrologul Daniela Smulescu despre horoscop, într-un interviu pentru DC NEWS: „Horoscopul este un instrument care poate satisface mai multe nevoi. În primul rând, nevoia de control, de a combate anxietatea sau frica de viitorul apropiat. Pe urmă, nevoia de entertainment. La începutul anilor 90, horoscopul a devenit subiect de socializare, pretext de o discuție între apropiați. Trebuie să recunoaștem că există un grad de ipocrizie în ambele cazuri. Persoanele respective sunt ironice la adresa horoscopului, dar îți garantez că toți reprezentanții categoriilor menționate de tine știu care este zodia lor. (...) Deși s-au făcut progrese clare în ultimii ani în a educa publicul, oamenii încurcă în continuare horoscopul cu astrologia. În emisiunile mele spun de fiecare dată că horoscopul este general, teoretic și că nu se poate potrivi tuturor, adică pentru toate cele peste opt miliarde de ființe de pe planetă”.

