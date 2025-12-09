€ 5.0897
Gramatica, studiată în România doar până în clasa a VIII-a. Conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian explică de ce / video
Data actualizării: 14:30 09 Dec 2025 | Data publicării: 14:29 09 Dec 2025

EXCLUSIV Gramatica, studiată în România doar până în clasa a VIII-a. Conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian explică de ce / video
Autor: Elena Aurel

copii citesc la scoala Sursa foto: https://www.freepik.com/, @kristina_igumnova
 

„De ce se oprește gramatica în clasa a VIII-a?” este întrebarea pe care o ridică mulți oameni, întrucât studiul morfologiei și sintaxei pare să dispară exact când elevii încep să învețe texte mai complexe.

Conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian, cadru universitar la Facultatea de Litere din cadrul Universității din București, a vorbit despre acest subiect și a explicat că gramatica rămâne necesară și la liceu, dar într-o formă diferită.

Potrivit acesteia, după ce la gimnaziu elevii învață morfologie și sintaxă, la liceu accentul trebuie să fie pe construirea de sensuri și pe înțelegerea contextelor. Gramatica trebuie integrată în receptarea textului și în redactare, pentru a permite crearea de texte clare, concise, coerente și convingătoare.

„De ce se oprește gramatica în clasa a VIII-a? Îmi amintesc de analizele morfosintactice, ne întrebam noi atunci la ce ne folosesc texte de Marin Preda mai complicate, mai elaborate. Ulterior am înțeles cât de important este să diseci textul, să-l desparți în componente logice, în articulațiile lui, pentru că asta îți imprimă și un mod de a gândi, de a concepe, tu la rândul tău, textul. Cum stau lucrurile aici? Nu e necesară gramatica și la liceu, cu tot ce presupune cultivarea limbii?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului. 

„La liceu e necesară gramatica, dar într-o altă formă. La gimnaziu ei au pus cărămizile, adică morfologie, sintaxă, știu ce e un substantiv, ce e un predicat nominal, verbal și așa mai departe.

VEZI ȘI: Declinul lecturii la noile generații, mit sau realitate? Ce arată târgurile de carte / video

La liceu trebuie să mergem un pas mai departe, adică ei să înțeleagă că limbajul înseamnă construire de sensuri. Pentru asta îți trebuie o abordare mai degrabă pragmatică, pentru ca ei să înțeleagă în ce măsură contextele sunt importante pentru felul în care tu construiești sensuri. 

Cum aplici, de exemplu, ce știi tu despre sintaxă atunci când analizezi un text? Vezi o inversiune acolo, vezi o topică ciudată, păi hai să vedem de ce apare așa în textul ăla. Are vreo semnificație? Pune accentul poate pe un anumit cuvânt și nu pe altele.

Ce aș vrea eu să spun e că gramatica trebuie integrată, la nivelul liceului, în receptarea textului, în redactare, cum folosim ce știm din domeniul limbii pentru a redacta texte clare, texte concise, convingătoare, coerente”, a spus conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian. 

VEZI ȘI:  Noua programă de clasa a IX-a sperie elevii. Conf. univ. dr. Sâmihăian: Sunt obstacole reale

Noile abordări în programa școlară

Întrebată dacă noile abordări se regăsesc în noua programă, conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian a răspuns că se regăsesc într-o anumită măsură, prin accentul pe coerență și coeziune. Potrivit acesteia, utilitatea lor depinde de cât ajută la înțelegerea textului și la redactarea mai bună a textelor.

„Se regăsesc aceste abordări în acest proiect de program?”, a întrebat Sorin Ivan

„Da, într-o măsură se regăsesc. Avem acolo coerență și coeziune, ceea ce e foarte bine, dar avem și subiectiva și predicativa, care nu se mai înscriu în aceeași paradigmă. Adică ne întoarcem la gimnaziu. E adevărat că ele n-au fost în programa de gimnaziu, tocmai pentru că atunci s-a considerat că sunt prea dificile.

Problema este în ce măsură recunoașterea subiectivei, recunoașterea predicativei te ajută să înțelegi mai bine textul, te ajută să construiești mai bine texte. Dacă putem răspunde la întrebarea asta, într-adevăr, sunt utile. Dacă nu...

De ce să studiem dialectele în programa de liceu, la clasa a IX-a? Noi am făcut asta în facultate, la dialectologie. Deci există și acolo aceeași tentație pentru academism, pentru o viziune din asta specializată, care nu este potrivită...

Gândiți-vă la liceele tehnologice, de pildă. E o programă de trunchi comun care se va preda în toate liceele, indiferent de profilul lor”, a spus conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian, la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici. 

Video:

Florentina Sâmihăian
DC EDU
gramatica limbii romane
liceu
gimnaziu
