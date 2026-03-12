€ 5.0938
Stiri

DCNews Stiri Update: Ședință extraordinară de Guvern, joi seara, amânată. Ce ar urma să se aprobe
Data actualizării: 18:30 12 Mar 2026 | Data publicării: 17:44 12 Mar 2026

Update: Ședință extraordinară de Guvern, joi seara, amânată. Ce ar urma să se aprobe
Autor: Ioan-Radu Gava

guvernul-romaniei---dogioiu_58563100 Guvernul României. Foto: gov.ro

Guvernul se reuneşte joi într-o şedinţă extraordinară, programată să aibă loc la ora 18:30, la Palatul Victoria.

Update:

Ședința de Guvern începe la ora 19:30, nu la 18:30 cum s-a anunțat inițial.

Știrea inițială:

Cel mai probabil, Executivul urmează să aprobe proiectul de buget pe anul 2026.

Partidul Social Democrat a anunţat joi că miniştrii săi vor aviza, cu obiecţii, proiectul de buget pe anul 2026, dar vor "rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier la nivel guvernamental".

"PSD va aviza proiectul de buget pentru a rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier la nivel guvernamental. Reprezentanţii PSD din Guvern vor aviza, cu obiecţii, proiectul de buget pentru a depăşi blocajul provocat de premierul Bolojan în elaborarea acestui act normativ esenţial pentru economia românească. Mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din coaliţie să transpună în Legea Bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către şeful Executivului", preciza PSD.

Tot joi, Guvernul a mai avut o şedinţă, fiind aprobate mai multe acte normative. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

guvernul bolojan
buget 2026
sedinta de guvern
