Ebru Özkan Saban, actriţa din „Pe mâini bune”, destin ca în filme. De la vânzarea biletelor de autobuz la faima mondială

Există oameni în Ankara care au cumpărat cândva de la ea un bilet de autobuz sau o carte. Astăzi, în ciuda succesului, la vârsta de 47 de ani, are curajul să trăiască autentic, să iubească simplitatea și să îmbrățișeze naturalețea.

Publicul din România a cunoscut-o ca Dilara, în serialul „Furtună pe Bosfor”. De data aceasta, a revenit la Kanal D într-un rol ca o misiune – să salveze vieți, să facă mereu ceea ce e corect și să nu se lase copleșită de greutatea deciziilor sale. Telespectatorii se reîndrăgostesc de Ebru Özkan Saban în rolul lui Ipek Tekin, medic specialist endocrinolog și directoare a spitalului în serialul „Pe mâini bune”.

Drumul către actorie și anii de muncă înainte de succes

Și-a dorit încă din școala primară să fie actriță. Până la ajunge în lumina reflectoarelor a avut diferite locuri de muncă, în perioada pregătirii pentru facultate. Ebru a lucrat ca ospătăriță în câteva localuri din Ankara, a lucrat în domeniul asigurărilor și a vândut bilete de autobuz. Unul dintre joburile ei preferate a fost cel într-o librărie. Acolo a vândut cărți și a ajuns chiar să desfășoare activități de management.

În prezent, studiază psihologia la nivel autodidact și, pe lângă filosofie, consideră această disciplină esențială în viața unui om. Un alt domeniu de interes pentru frumoasa actriță este astrofizica. Are chiar și un telescop, primit în dar de la soțul său, nimeni altul decât Ertan Saban, actorul care interpretează unul dintre personajele principale din serialul „O nouă șansă”, difuzat la Kanal D.

Ebru nu este împotriva esteticii sau a botoxului, însă e de părere că îmbătrânirea naturală este frumoasă. Ea înțelege foarte bine presiunea socială la care cu toții suntem expuși la un moment dat. Cu toate acestea, înainte de a fi preocupați de estetică sau slăbit, actrița consideră că de dragul copiilor, ar trebui să acordăm atenție aspectelor mai puțin superficiale ale vieții, precum sănătate, sport și sănătate mintală.

Viața de familie și echilibrul personal

Interpreta lui Ipek Tekin recunoaște că nu-i plac haosul și agitația. Actrița evită multitaskingul și preferă să facă lucrurile fără grabă și pe rând, iar maternitatea i-a întărit această perspectivă calmă și echilibrată asupra vieții. În 2018, aceasta a devenit mamă. Rodul dragostei sale și al lui Ertan se numește Biricik.

Serialul „Pe mâini bune”, adaptarea turcească după „Dr. House”, în care o puteţi descoperi pe talentata actriţă, este difuzat în fiecare miercuri și joi, de la ora 23:00, la Kanal D. Deși producția este contruită în jurul Ateş Hekimoğlu (interpretat de Timuçin Esen), în miezul poveștii descoperim mai multe personaje cu istorii personale emoționante, printre care şi Ipek Tekin.