Medicii rezidenți ar putea beneficia de reguli mai clare privind asigurarea profesională

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a discutat cu reprezentanții Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) și cu Cătălina Poiană, președinta Colegiul Medicilor din România, despre clarificarea cadrului legislativ privind polițele de asigurare profesională pentru rezidenți.

Potrivit oficialului, discuțiile au vizat identificarea unor soluții prin care tinerii medici aflați în formare să își poată desfășura activitatea într-un cadru clar, predictibil și echitabil.

Citește și: Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical

Peste 22.000 de medici rezidenți, vizați de eventualele modificări

În prezent, în România sunt peste 22.000 de medici rezidenți care lucrează zilnic în spitale, în timp ce își continuă formarea profesională. Aceștia sunt implicați direct în activitatea medicală, ceea ce face necesară existența unor reguli clare privind responsabilitatea profesională și protecția juridică.

„Astăzi am avut o discuție de lucru la Ministerul Sănătății cu reprezentanții UNSAR - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România și cu Prof. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România, despre un subiect care privește direct începutul carierei medicale: cadrul de asigurare profesională pentru medicii rezidenți.

În România sunt astăzi peste 22.000 de medici rezidenți, tineri aflați în formare, care lucrează zi de zi în spitale și care trebuie să își poată exercita profesia într-un cadru clar, predictibil și corect.

Discuția noastră s-a concentrat pe clarificarea cadrului legislativ privind polițele de asigurare profesională și pe modul în care putem construi un sistem coerent care să ofere protecție atât personalului medical, cât și pacienților.

Actul medical trebuie să se desfășoare într-un mediu sigur, în care responsabilitățile sunt clar definite, iar mecanismele de protecție funcționează corect. De aceea, am analizat împreună pașii necesari pentru a avea reguli mai clare privind asigurarea profesională și statutul rezidenților în raport cu Colegiul Medicilor din România”, scrie acesta pe Facebook.

Siguranță pentru pacienți și protecție pentru medici

Discuțiile au avut în vedere echilibrul dintre responsabilitatea actului medical și protecția personalului medical aflat la început de carieră.

„În esență, discuția noastră a fost despre cum ne asigurăm că personalul medical este protejat în exercitarea profesiei, iar pacienții beneficiază de siguranță și responsabilitate în actul medical.

La început de carieră, claritatea regulilor contează. Medicii rezidenți trebuie să știe că profesia pe care o aleg are un cadru corect și previzibil încă din primii ani de practică”, încheie Rogobete.