BANCUL ZILEI: Relația de cuplu

Soacra către ginere:

-Ce-o fi văzut fata mea la tine?

Ginerele:

-Dacă ți-aș arăta aș fi nesimțit!

Orice femeie visează să fie luată gingaș de iubit, după care să fie aruncată în pat...

...și lăsată să doarmă pănă el face curat și pregătește cina.

Iubitule, sunt însărcinată!

Amore...nu mă poți păcăli...viperele depun ouă!

Mamă de ce tot te cerți cu tata?

-Mă cert cu soțul meu, nu cu tac-tu!