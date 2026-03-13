BANCUL ZILEI: Relația de cuplu

Bancul zilei. Câteva reflecții despre "relația de cuplu".
Soacra către ginere:
-Ce-o fi văzut fata mea la tine?
Ginerele:
-Dacă ți-aș arăta aș fi nesimțit!
______________________________
Orice femeie visează să fie luată gingaș de iubit, după care să fie aruncată în pat...
...și lăsată să doarmă pănă el face curat și pregătește cina.
_______________________________
Iubitule, sunt însărcinată!
Amore...nu mă poți păcăli...viperele depun ouă!
_______________________________
Mamă de ce tot te cerți cu tata?
-Mă cert cu soțul meu, nu cu tac-tu!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci