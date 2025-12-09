€ 5.0899
BANCUL ZILEI: Jurământul la căsătorie
Data actualizării: 09:11 09 Dec 2025 | Data publicării: 09:11 09 Dec 2025

BANCUL ZILEI: Jurământul la căsătorie
Autor: Crişan Andreescu

banc5_34674600
 

Bancul zilei. Cu o zi înaintea nunții, mirele îl abordează discret pe preotul care urma să oficieze slujba:

– Uite, părinte, hai să ne înțelegem. Îți dau 100 de lei dacă schimbi puțin jurămintele.

Aș aprecia foarte mult dacă atunci când ajungi la partea aia în care trebuie să jur că o să o iubesc, respect și că o să îi fiu devotat pentru tor restul vieții, nu o mai zici. Treci și dumneata peste.

Mirele îi pasează preotului banii și pleacă bucuros că a rezolvat o problemă.

În ziua nunții, când vine momentul pentru jurământul mirelui, preotul se uită în ochii bărbatului și spune:

– Juri să te târăști la picioarele ei, să îi asculți fiecare poruncă și fiecare dorință, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață de acum înainte și până când moartea vă va despărți, și juri în fața Domnului și în fața soției tale că nu te vei uita niciodată la altă femeie, atât cât veți fi în viață?

Tânărul mire se albește la față, înghite greu, se uită în jur și zice cam fără voce:
– Da. Apoi se apleacă spre preot și îi spune printre dinți:
– Am crezut că avem o înțelegere!

Preotul îi pune bancnota de 100 de lei înapoi în mână și îi șoptește:
– Aveam, dar ea mi-a făcut o ofertă mai bună!

Vezi și:  BANCUL ZILEI: Neliniștea unei mame

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

