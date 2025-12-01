€ 5.0906
Bancul zilei TOP bancuri de Ziua Națională
Data publicării: 08:24 01 Dec 2025

TOP bancuri de Ziua Națională
Autor: Crişan Andreescu

banc1
 

Bancul zilei. De Ziua Națională, pe 1 Decembrie, românului nu îi lipsește umorul.

-Mai multe primării au organizat de ziua națională chiolhane cu sarmale și fasole cu ciolan pentru că patriotismul nu ține de foame.

-Ca o premieră, Divizia aeropurtată a Armatei Române va participa la defilare cu o escadrilă de drone prevăzute cu piloți.

-Din magazine au dispărut ciolanele, astfel că românii vor mânca numai fasolea simplă.

-Ca să nu mai dea traficul peste cap, autoritățile au decis că parada militară va avea loc la metrou.

-La parada de 1 Decembrie va defila și un detașament de Dorobanți în mașini SUV de lux.

-Cârciumile din Vaslui au trimis la paradă pentru pas de defilare în zig-zag un detașament de băutori de munte.

-Mulți români vor să facă o petiție pentru a se sărbători ziua națională a României primăvara sau vara, pentru că iarna îți îngheață mâinile la grătar.

Vezi și: TOP bancuri de Sf. Andrei

