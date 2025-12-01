TOP bancuri de Ziua Națională

Bancul zilei. De Ziua Națională, pe 1 Decembrie, românului nu îi lipsește umorul.
-Mai multe primării au organizat de ziua națională chiolhane cu sarmale și fasole cu ciolan pentru că patriotismul nu ține de foame.
-Ca o premieră, Divizia aeropurtată a Armatei Române va participa la defilare cu o escadrilă de drone prevăzute cu piloți.
-Din magazine au dispărut ciolanele, astfel că românii vor mânca numai fasolea simplă.
-Ca să nu mai dea traficul peste cap, autoritățile au decis că parada militară va avea loc la metrou.
-La parada de 1 Decembrie va defila și un detașament de Dorobanți în mașini SUV de lux.
-Cârciumile din Vaslui au trimis la paradă pentru pas de defilare în zig-zag un detașament de băutori de munte.
-Mulți români vor să facă o petiție pentru a se sărbători ziua națională a României primăvara sau vara, pentru că iarna îți îngheață mâinile la grătar.
de Roxana Neagu