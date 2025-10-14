€ 5.0903
Data publicării: 10:20 14 Oct 2025

BANCUL ZILEI: Soția, moartă de oboseală
Autor: Crişan Andreescu

banc5_34674600
 

Bancul zilei. O tânără se plânge de o slăbiciune a corpului în ultimul an.

-Serviciul vă solicită prea mult, întreabă medicul?

-Nu, am un serviciu ușor!

-Atunci vă obosesc copiii?

-Nu, că nu am copii!

-Hmmm, cât de des faceți dragoste pe zi?

-De trei ori pe zi!

-Atunci acesta este motivul oboselii dumneavoastră permanente. Vă sfătuiesc, ca măcar duminica să luați o pauză.

-Nu pot domnule doctor, duminica vine acasă soțul.

Vezi și: BANCUL ZILEI: Test în fața nevestei

