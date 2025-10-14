BANCUL ZILEI: Soția, moartă de oboseală

Bancul zilei. O tânără se plânge de o slăbiciune a corpului în ultimul an.
-Serviciul vă solicită prea mult, întreabă medicul?
-Nu, am un serviciu ușor!
-Atunci vă obosesc copiii?
-Nu, că nu am copii!
-Hmmm, cât de des faceți dragoste pe zi?
-De trei ori pe zi!
-Atunci acesta este motivul oboselii dumneavoastră permanente. Vă sfătuiesc, ca măcar duminica să luați o pauză.
-Nu pot domnule doctor, duminica vine acasă soțul.
de Val Vâlcu