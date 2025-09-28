BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie

Profesorul formează un număr de telefon.

-Alo, vă rog frumos cu Radu!

-Aici nu există niciun Radu.

-Aceasta este starea de calm, afirmă profesorul!

Mai sună încă o dată la același număr.

-Alo, vă rog cu Radu.

-V-am spus că nu există niciun Radu!

-Iată starea de iritare, le spune profesorul studenților!

Profesorul mai sună încă o dată!

-Vă rog să mi-l dați pe Radu la telefon!

-Băi, nu mai suna aici, du-te în măta. Ți-am spus că aici nu există niciun Radu.

-Asta a fost ultima stare, cea de furie.

Atunci, Bulă, din ultima bancă se ridică și spune:

-Mai există o stare, cea de disperare! Bulă ia telefonul și sună la același număr:

-Sunt Radu. M-a căutat cineva?

