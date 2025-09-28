BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie

Bancul zilei. La ora de psihiatrie, studenții învață despre starea de iritare, de calm și de furie.
Profesorul formează un număr de telefon.
-Alo, vă rog frumos cu Radu!
-Aici nu există niciun Radu.
-Aceasta este starea de calm, afirmă profesorul!
Mai sună încă o dată la același număr.
-Alo, vă rog cu Radu.
-V-am spus că nu există niciun Radu!
-Iată starea de iritare, le spune profesorul studenților!
Profesorul mai sună încă o dată!
-Vă rog să mi-l dați pe Radu la telefon!
-Băi, nu mai suna aici, du-te în măta. Ți-am spus că aici nu există niciun Radu.
-Asta a fost ultima stare, cea de furie.
Atunci, Bulă, din ultima bancă se ridică și spune:
-Mai există o stare, cea de disperare! Bulă ia telefonul și sună la același număr:
-Sunt Radu. M-a căutat cineva?
de Roxana Neagu