€ 0.0000
|
$ 0.0000
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 06:58 28 Sep 2025

BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie
Autor: Crişan Andreescu

banc1
 

Bancul zilei. La ora de psihiatrie, studenții învață despre starea de iritare, de calm și de furie.

Profesorul formează un număr de telefon.

-Alo, vă rog frumos cu Radu!

-Aici nu există niciun Radu.

-Aceasta este starea de calm, afirmă profesorul!

Mai sună încă o dată la același număr.

-Alo, vă rog cu Radu.

-V-am spus că nu există niciun Radu!

-Iată starea de iritare, le spune profesorul studenților!

Profesorul mai sună încă o dată!

-Vă rog să mi-l dați pe Radu la telefon!

-Băi, nu mai suna aici, du-te în măta. Ți-am spus că aici nu există niciun Radu.

-Asta a fost ultima stare, cea de furie.

Atunci, Bulă, din ultima bancă se ridică și spune:

-Mai există o stare, cea de disperare! Bulă ia telefonul și sună la același număr:

-Sunt Radu. M-a căutat cineva?

Vezi și: BANCUL ZILEI: Construirea unei scări...

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Cristi Chivu, surprins după Cagliari - Inter: Trebuie să rămână cu picioarele pe pământ!
Publicat acum 35 minute
Livetext Alegeri în Republica Moldova. S-au deschis urnele
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care va ieși din zona de confort
Publicat acum 1 ora si 42 minute
LOTO. Report de peste 6,89 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 28 septembrie, 2025
Publicat acum 1 ora si 50 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Sep 2025
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu dezvăluie ce a vorbit cu Vladimir Putin: Pur și simplu n-ai argumente când ți se zice așa ceva
Publicat acum 20 ore si 20 minute
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close