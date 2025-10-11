BANCUL ZILEI: Chilipir pentru soție

Acesta il consultă, după care începe să scrie o rețetă.

- Doctore, îl roagă soția, fii sincer cu mine și spune-mi adevărul, scapă sau nu?

- Păi...

- Nu, serios, trebuie neapărat să știu!

- Păi...

- Doctore, mi s-a oferit un chilipir, o rochie de mătase neagră superbă. Îmi trebuie sau nu?

