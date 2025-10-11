BANCUL ZILEI: Chilipir pentru soție

Bancul zilei. Soțul este destul de grav bolnav și medicul este chemat de urgență.
Acesta il consultă, după care începe să scrie o rețetă.
- Doctore, îl roagă soția, fii sincer cu mine și spune-mi adevărul, scapă sau nu?
- Păi...
- Nu, serios, trebuie neapărat să știu!
- Păi...
- Doctore, mi s-a oferit un chilipir, o rochie de mătase neagră superbă. Îmi trebuie sau nu?
de Val Vâlcu