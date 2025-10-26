BANCUL ZILEI: La pescuit...

La un moment dat, pe malul celalalt al raului apar patru gagici superbe, care se dezbraca si se intind la plaja.

Cel de 30 de ani:

- Băieţi, eu am ternminat cu pescuitul, mă duc la fete. Sare in apă şi inoată până la malul celălalt.

Cel de 40 de ani:

- Mă, dacă aş avea o barcă, mai că m-aş duce şi eu pe malu' celălalt, la fete.

Cel de 50 de ani:

- Măi, da' oare nu or veni ele incoace?

Cel de 60 de ani:

- Da' ce dracu vă agitaţi atât, măi, nu le vedeţi şi de-aici?

