Data actualizării: 07:58 26 Oct 2025 | Data publicării: 07:24 26 Oct 2025

BANCUL ZILEI: La pescuit...
Autor: Crişan Andreescu

banc1
 

Bancul zilei. Patru inşi, unu' de 30, unu' de 40, unu' de 50 si unu' 60 de ani se duc la pescuit.

La un moment dat, pe malul celalalt al raului apar patru gagici superbe, care se dezbraca si se intind la plaja.
Cel de 30 de ani:
- Băieţi, eu am ternminat cu pescuitul, mă duc la fete. Sare in apă şi inoată până la malul celălalt.
Cel de 40 de ani:
- Mă, dacă aş avea o barcă, mai că m-aş duce şi eu pe malu' celălalt, la fete.
Cel de 50 de ani:
- Măi, da' oare nu or veni ele incoace?
Cel de 60 de ani:
- Da' ce dracu vă agitaţi atât, măi, nu le vedeţi şi de-aici?

