Data publicării: 16:26 24 Dec 2025

TOP bancuri în ajun de Crăciun
Autor: Crişan Andreescu

banc5_34674600
 

Crăciunul este aşteptat cu multă nerăbdare, ar în casele românilor este multă veselie.

- Draga mea, ce ai vrea să-ţi aducă Moş Crăciun?
- Doar pe tine dragul meu... Şi dacă s-ar putea... într-o limuzină...
- Nu ţi se pare că vrei cam mult?
- Bine... atunci să-mi aducă numai limuzina.

----------------------------------

Ce zici, vecină? N-ai dori ca Moş Crăciun să-ţi aducă o maşină automată de spălat?
- Nu, nu cred... Sunt mulţumită de soţul meu actual!

----------------------------------

O familie de scoţieni, în ziua de Ajun, primeşte vizita unei alte familii de scoţieni, care locuia în alt oraş. După ce au sărbătorit Crăciunul împreună, văzând că se apropia Anul Nou şi musafirii nici gând să plece, gazda le bătu un apropo:
- Nu credeţi că cei pe care i-aţi lăsat acasă ar vrea să întâmpine noul an împreună cu voi?
- Vai, vă mulţumim din suflet. Ne pare aşa de bine că v-aţi gândit şi la ei. Imediat o sunăm pe mama să vină împreună cu copiii!

------------------------------------

Dragă Moşule, te rog să-mi aduci anul acesta un cont gras în bancă şi un corp subţire şi te mai rog să nu le inversezi ca anul trecut.

------------------------------------

Mos Craciun stă în seara de Ajun în faţa lui Bulă. Îi arata cu degetul şi ii spune : – Ai fost cuminte anul acesta ? La care Bula : – Tata, Moşul asta mă ameninţă! Sună avocatul!

