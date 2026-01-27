€ 5.0960
|
$ 4.2972
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0960
|
$ 4.2972
 
DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Examen la Fizică
Data actualizării: 09:09 27 Ian 2026 | Data publicării: 09:09 27 Ian 2026

BANCUL ZILEI: Examen la Fizică
Autor: Crişan Andreescu

banc1

Bancul zilei. Profesorul prost dispus. Intră prima studentă.

-Domnișoară, e vară și sunteți într-un compartiment de tren și vă este foarte cald. Ce faceți?

Studenta, bucuroasă de întrebarea care i s-a adresat răspunde:

-Deschid fereastra.

-Foarte bine. Acum vă rog să calculați viteza curentului de aer care intră în compartiment, temperatura de afară și presiunea atmosferică.

Pică examenul. A doua studentă la fel, după care intră și a treia studentă, care aflase despre ce este vorba la examen.

-Domnișoară, e vară și sunteți într-un compartiment de tren și vă este foarte cald. Ce faceți?

-Îmi dau jos bluza!

-Dar totuși vă e cald!

-Îmi dau jos fusta!

-Încă vă este cald!

-Îmi dau jos și lenjeria intimă!

-Și dacă vă este în continuare cald?

-Domn profesor, vă rog să nu mai insistați. Să știu că fac amor cu toți pasagerii din tren, dar fereastra aia tot nu o voi deschide.

Vezi și: BANCUL ZILEI: Recomandări pentru pensionari

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în destinațiile turistice din Portugalia
Publicat acum 2 minute
Cât ar mai fi stat în închisoare turcul Atas Abdullah, dacă nu fugea din țară. Condițiile de extrădare cu Turcia. Avocatul Bărbuceanu, explicații
Publicat acum 2 minute
Șefului Vămilor, urmărit penal de DNA timp de 9 ani, înlocuit de premierul Bolojan cu un poltician audiat de DNA în 2015
Publicat acum 21 minute
Doctorul Nicolae Poiană, pionierul fertilizării in vitro, a murit
Publicat acum 34 minute
”Orice scandal gratuit are un cost”. Premierul Bolojan vorbește, pentru prima dată, despre un guvern minoritar
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Ian 2026
Cine are gratuitate STB în 2026. Câți bucureșteni circulă cu transportul în comun fără a plăti bilet
Publicat pe 25 Ian 2026
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
Publicat pe 25 Ian 2026
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat pe 25 Ian 2026
Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Publicat pe 25 Ian 2026
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 26 ianuarie - 1 februarie 2026
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close