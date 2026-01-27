BANCUL ZILEI: Examen la Fizică

Bancul zilei. Profesorul prost dispus. Intră prima studentă.
-Domnișoară, e vară și sunteți într-un compartiment de tren și vă este foarte cald. Ce faceți?
Studenta, bucuroasă de întrebarea care i s-a adresat răspunde:
-Deschid fereastra.
-Foarte bine. Acum vă rog să calculați viteza curentului de aer care intră în compartiment, temperatura de afară și presiunea atmosferică.
Pică examenul. A doua studentă la fel, după care intră și a treia studentă, care aflase despre ce este vorba la examen.
-Domnișoară, e vară și sunteți într-un compartiment de tren și vă este foarte cald. Ce faceți?
-Îmi dau jos bluza!
-Dar totuși vă e cald!
-Îmi dau jos fusta!
-Încă vă este cald!
-Îmi dau jos și lenjeria intimă!
-Și dacă vă este în continuare cald?
-Domn profesor, vă rog să nu mai insistați. Să știu că fac amor cu toți pasagerii din tren, dar fereastra aia tot nu o voi deschide.
