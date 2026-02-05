BANCUL ZILEI: Interviu de angajare

Bancul zilei. Un tip se prezintă la Finanțe pentru angajare.
Angajatorul îl întreabă:
-Sunteți alergic la ceva?
-Da, la cafeină!
-Ați lucrat pentru vreun serviciu public înainte?
-Da am fost în armată. Am fost de două ori în teatrele de operațiuni.
-Asta vă va da un avantaj de 5 punte la ocuparea acestui post. Aveți vreun handicap de orice fel?
-Da, o mină mi-a explodat lângă mine când am fost acolo, în urma cesteia mi-am pierdut ambele testicule.
La care angajatorul răspunde:
-Ok, aveți destule puncte pentru a fi angajat. Programul zilnic de lucru este de la 8:00 la 16:00. Puteți începe mâine de la orele 12:00.
Tipul nedumerit întreabă?
-Dar de ce de la orele 12:00? Eu nu vreau niciun tratament special.
-Ceea ce trebuie să înțelegeți este faptul că acesta este un loc de muncă la Finanțe. În fiecare zi, de la 8:00 la 10:00 noi ne bem cafeaua. iar de la 10:00 la 12:00 ne scărpinăm la.... Așa că nu are sens să venți de la orele 8:00.
de Anca Murgoci