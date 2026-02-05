€ 5.0943
|
$ 4.3130
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3130
 
DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Interviu de angajare
Data publicării: 09:01 05 Feb 2026

BANCUL ZILEI: Interviu de angajare
Autor: Crişan Andreescu

banc4_81953200

Bancul zilei. Un tip se prezintă la Finanțe pentru angajare.

Angajatorul îl întreabă:

-Sunteți alergic la ceva?

-Da, la cafeină!

-Ați lucrat pentru vreun serviciu public înainte?

-Da am fost în armată. Am fost de două ori în teatrele de operațiuni.

-Asta vă va da un avantaj de 5 punte la ocuparea acestui post. Aveți vreun handicap de orice fel?

-Da, o mină mi-a explodat lângă mine când am fost acolo, în urma cesteia mi-am pierdut ambele testicule.

La care angajatorul răspunde:

-Ok, aveți destule puncte pentru a fi angajat. Programul zilnic de lucru este de la 8:00 la 16:00. Puteți începe mâine de la orele 12:00.

Tipul nedumerit întreabă?

-Dar de ce de la orele 12:00? Eu nu vreau niciun tratament special.

-Ceea ce trebuie să înțelegeți este faptul că acesta este un loc de muncă la Finanțe. În fiecare zi, de la 8:00 la 10:00 noi ne bem cafeaua. iar de la 10:00 la 12:00 ne scărpinăm la.... Așa că nu are sens să venți de la orele 8:00.

vezi și: BANCUL ZILEI: Plăcerea bărbatului

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Propunerea de ridicare a interdicției pentru Rusia în competițiile sportive internaționale, respinsă
Publicat acum 3 minute
Republica Moldova își schimbă ambasadorul în România. Mihail Mîțu preia mandatul de la Victor Chirilă
Publicat acum 13 minute
Boala venoasă cronică, simptome și tratament. Toni Feodor, la Academia de Sănătate
Publicat acum 19 minute
Panou sticlă bucătărie: diferența dintre rolul decorativ și protecția antistropi
Publicat acum 19 minute
Fraudă de 1,4 milioane de euro cu identități generate de AI: „mame” românce inexistente au primit alocații pentru familii numeroase
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Produs de la Kaufland, retras de pe rafturi. ANSVSA: Dacă ați cumpărat, nu consumați
Publicat acum 57 minute
Donald Trump întinde o mână României. Mesajul Ambasadei SUA la București
Publicat acum 4 ore si 50 minute
Horoscop 5 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Bolojan, influențat sau rău intenționat? Năsui (USR) spune cine sunt consilierii premierului: Asta e tragedia!
Publicat acum 2 ore si 18 minute
Apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Ciudatul caz al unui manager de presă: Laura Sgaverdea
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close