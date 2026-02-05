Washington Post a concediat o treime din angajați. Acuzații grave din partea persoanelor disponibilizate

|
Data publicării: 08:35 05 Feb 2026

Autor: Ioan-Radu Gava

angajati intr-o sala Foto: Unsplash

Washington Post a decis să concedieze aproximativ o treime din personalul din redacții și alte departamente.

Concudcerea publicației a catalogat decizia drept o restructurare strategică, determinându-i pe jurnaliștii afectați să-și împărtășească public reacțiile pe rețelele de socializare, potrivit Washington Times.

Concedierile sunt în domenii de acoperire, cum ar fi sportul, cărțile și reportajele internaționale. Echipe întregi de acoperire externă, în special cele axate pe Orientul Mijlociu, au fost afectate, birourile din Ierusalim și Ucraina fiind închise.

Jada Yuan, scriitoare de cultură și divertisment, s-a numărat printre cei care și-au confirmat plecarea, într-o postare pe X.

„Mi-a plăcut să lucrez cu atât de mulți scriitori și editori inteligenți și dedicați”, a scris dna Yuan.

„Echipa noastră artistică a făcut o treabă uimitoare cu doar o parte din resursele concurenților noștri. Sunt mândră că am scris unele dintre cele mai citite povești de divertisment din ziar. Democrația moare în întuneric, într-adevăr”, a spus ea.

Editorul de carte Jacob Brogan a postat, de asemenea, un mesaj.

„Trebuie să citim mai mult și să vorbim mai mult despre cărți. Traficul nostru, care a fost de fapt destul de bun în general, mai ales în raport cu declinul general al audienței ziarelor, atestă necesitatea acestui lucru”, a scris Brogan. 

Șefa biroului din Cairo, Claire Parker, și-a exprimat confuzia cu privire la decizia de a elimina posturile de reporter internațional. „Greu de înțeles logica”, a scris dna Parker. „Dar sunt recunoscătoare colegilor mei incredibili, a căror dăruire față de reportaje și față de ei înșiși îmi va fi foarte dor.”

Reporterul Emmanuel Felton, specializat în chestiuni rasiale și etnice, un alt jurnalist de profil înalt afectat de concedieri, a scris pe X că se numără „printre sutele de persoane concediate de The Post”. Felton a caracterizat decizia ca fiind ideologică mai degrabă decât financiară, afirmând că reducerile „nu au fost o decizie financiară, ci una ideologică”.

