€ 5.0950
|
$ 4.3215
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0950
|
$ 4.3215
 
DCNews Stiri Paradoxul roșiilor din supermarketurile din România. Avertisment economic
Data publicării: 12:14 04 Feb 2026

EXCLUSIV Paradoxul roșiilor din supermarketurile din România. Avertisment economic
Autor: Elena Aurel

rosii supermarket Vom vedea în supermarketurile din România tot mai multe roșii din Albania și Muntenegru. Sursa foto: Freepik, @freepik

Vom vedea în supermarketurile din România tot mai multe roșii din Albania și Muntenegru. Adrian Negrescu a lansat un avertisment în acest sens.

Economistul Adrian Negrescu a explicat că românii vor vedea tot mai multe roșii din Albania și Muntenegru în marile magazine din țară, pentru că în aceste țări producătorii au investit masiv în dezvoltarea de solarii și au reușit să asigure o producție competitivă.

Potrivit acestuia, România nu a făcut la fel, subvențiile nu au ajutat, motiv pentru care roșiile românești sunt mai scumpe.

„Comentam zilele astea un fenomen care se întâmplă în momentul de față în marile magazine din România. Veți vedea că sunt din ce în ce mai multe roșii din Albania și Muntenegru. Ghiciți de ce! Pentru că albanezii și cei din Muntenegru au investit masiv în dezvoltarea de solarii, au oferit facilități fiscale producătorilor și au reușit să asigure o producție competitivă la nivel de export. A ajuns mai ieftin să aduci roșii din Albania și Muntenegru decât să le aduci din Turcia.

Din această perspectivă, noi suntem din păcate condamnați să aruncăm roșiile pe câmp, pentru că noi nu am avut o politică eficientă, dincolo de vestitul Program Tomata care nu și-a arătat efectele - am dat niște subvenții care nu s-au văzut în prețurile produselor românești. În felul ăsta devenim necompetitivi”, a spus Adrian Negrescu.

VEZI ȘI: Avertisment despre prețul la gaze de la 1 aprilie, pentru toți românii: Dacă nu conștientizăm ceea ce se întâmplă...

„Costă mai mult să produci în România decât în orice altă țară din regiune”

Adrian Negrescu a atras atenția că în România costurile energiei, gazelor, carburanților și apei sunt mult mai mari decât în țările vecine, ceea ce face ca producția locală să fie mai scumpă și România mai puțin competitivă, chiar și pe piața internă. 

„Vorbeam mai devreme despre cât de importante sunt costurile cu energia și gazele... Păi, orice ai produce în România, în momentul de față, ai nevoie de energie, gaze, carburanți și de apă. Toate sunt mai scumpe decât în Bulgaria, decât în Polonia și decât în Ungaria.

Păi, cum poți să fii competititiv - chiar și pe piața internă, nu doar la export - când pe tine te costă, din punct de vedere operațional, mai mult să produci în România decât în orice altă țară din regiune?”, a spus Adrian Negrescu la DC News. 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adrian negrescu
importuri
rosii
albania
muntenegru
bulgaria
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: România asigură aproape 78% din consumul intern de carne
Publicat acum 12 minute
Nicușor Dan, reacție după raportul SUA privind alegerile
Publicat acum 21 minute
Se rupe coaliția de guvernare dacă Bolojan nu va dori să revină la impozite mai mici? Kelemen Hunor, răspuns
Publicat acum 46 minute
Cătălina Poiană atrage atenția asupra distribuției inegale a oncologilor
Publicat acum 51 minute
De ce un articol scris despre „critică vs. cerere” ajunge să salveze mai multe seri decât o cină romantică
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 4 minute
Omul din spatele vizitei lui Grindeanu în Israel, detalii de culise. Ce se întâmpla în camera alăturată și decizia lui Netanyahu
Publicat acum 7 ore si 49 minute
Cazul Georgescu. Raport SUA: CE interferează în alegerile statelor UE, printre care România / Replica europenilor. A reacționat și Musk
Publicat acum 4 ore si 12 minute
Emil Constantinescu: Am urmărit cu amărăciune și îngrijorare dezbaterile generate de posibilitatea desființării acestei instituții
Publicat acum 2 ore si 32 minute
Scenariu exploziv cu Bolojan - AUR - Nicușor Dan despre șefii serviciilor, propuneri neacceptate de PSD - surse
Publicat acum 6 ore si 42 minute
Horoscop 4 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close