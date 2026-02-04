Economistul Adrian Negrescu a explicat că românii vor vedea tot mai multe roșii din Albania și Muntenegru în marile magazine din țară, pentru că în aceste țări producătorii au investit masiv în dezvoltarea de solarii și au reușit să asigure o producție competitivă.

Potrivit acestuia, România nu a făcut la fel, subvențiile nu au ajutat, motiv pentru care roșiile românești sunt mai scumpe.

„Comentam zilele astea un fenomen care se întâmplă în momentul de față în marile magazine din România. Veți vedea că sunt din ce în ce mai multe roșii din Albania și Muntenegru. Ghiciți de ce! Pentru că albanezii și cei din Muntenegru au investit masiv în dezvoltarea de solarii, au oferit facilități fiscale producătorilor și au reușit să asigure o producție competitivă la nivel de export. A ajuns mai ieftin să aduci roșii din Albania și Muntenegru decât să le aduci din Turcia.

Din această perspectivă, noi suntem din păcate condamnați să aruncăm roșiile pe câmp, pentru că noi nu am avut o politică eficientă, dincolo de vestitul Program Tomata care nu și-a arătat efectele - am dat niște subvenții care nu s-au văzut în prețurile produselor românești. În felul ăsta devenim necompetitivi”, a spus Adrian Negrescu.

„Costă mai mult să produci în România decât în orice altă țară din regiune”

Adrian Negrescu a atras atenția că în România costurile energiei, gazelor, carburanților și apei sunt mult mai mari decât în țările vecine, ceea ce face ca producția locală să fie mai scumpă și România mai puțin competitivă, chiar și pe piața internă.

„Vorbeam mai devreme despre cât de importante sunt costurile cu energia și gazele... Păi, orice ai produce în România, în momentul de față, ai nevoie de energie, gaze, carburanți și de apă. Toate sunt mai scumpe decât în Bulgaria, decât în Polonia și decât în Ungaria.

Păi, cum poți să fii competititiv - chiar și pe piața internă, nu doar la export - când pe tine te costă, din punct de vedere operațional, mai mult să produci în România decât în orice altă țară din regiune?”, a spus Adrian Negrescu la DC News.

