Subcategorii în Stiri

Avocatul Poporului sesizează CCR privind concediul medical
Data actualizării: 13:31 03 Feb 2026 | Data publicării: 13:24 03 Feb 2026

Avocatul Poporului sesizează CCR privind concediul medical
Autor: Anca Murgoci

durere-burta-stomac_02685400 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @katemangostar

Avocatul Poporului sesizează CCR privind diminuarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate cu prima zi

Renate Weber, Avocatul Poporului, a transmis Curții Constituționale a României excepția de neconstituționalitate având ca obiect prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2025 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate.

Potrivit excepției, dispozițiile legale contestate contravin mai multor articole din Constituție, inclusiv principiului securității juridice și prevederilor privind dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul de proprietate privată și protecția socială a cetățenilor.

Prima zi de incapacitate temporară de muncă nu ar mai fi remunerată


Documentul Avocatului Poporului arată că norma din OUG 91/2025 prevede calcularea și plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate după o reducere de o zi, ceea ce înseamnă că prima zi de incapacitate temporară de muncă nu ar mai fi remunerată. Excepția susține că această soluție este nejustificată și afectează drepturile sociale ale angajaților.


În argumentația sa, Avocatul Poporului arată că neplata primei zile de concediu medical deturnează scopul fondului de asigurări sociale de sănătate, deoarece contribuțiile colectate sunt folosite pentru a proteja asigurații în caz de boală sau accident. În acest sens, statul este obligat să asigure plata prestațiilor sociale pentru care contribuțiile au fost plătite.

„Statul a ales o cale facilă de diminuare a cheltuielilor bugetare”

Avocatul Poporului ridică și argumentul că statul a ales o cale facilă de diminuare a cheltuielilor bugetare, în loc să întărească mecanismele de control ale concediilor medicale prin verificări administrative eficiente, fără a restrânge drepturile tuturor asiguraților.


Documentul invocă jurisprudenta Curții Europene a Drepturilor Omului, arătând că orice restrângere a unui drept social trebuie analizată sub testul proporționalității și justificată obiectiv. Avocatul Poporului consideră că norma criticată e disproporționată și contrară securității juridice, deoarece modifică mecanismele de protecție socială fără o justificare rezonabilă.


Avocatul Poporului solicită Curții Constituționale pronunțarea unei decizii de admitere a excepției de neconstituționalitate, considerând că prevederile articolului II din OUG 91/2025 încalcă mai multe drepturi fundamentale garantate de legea fundamentală a României.

concediu medical
avocatul poporului
ccr
Comentarii

