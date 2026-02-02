Întrebat dacă astăzi mai există personalități care ar putea continua mari proiecte politice, prof. dr. Mihai Manea, inspector școlar specialitatea istorie la ISMB și președintele Asociației Profesorilor de Istorie din România APIR - Clio, a răspuns că generația pașoptistă era conștientă de necesitatea dezvoltării societății, ceea ce astăzi nu se mai întâmplă.

„Elita românească a fost școlită la marile universități europene, de unde au venit cu o nouă mentalitate, cu o nouă viziune, cu spirit critic. Sigur că a fost și cadrul favorabil creat de revoluțiile de la 1848 în Europa, a fost un entuziasm al edificării. Mai avem astăzi personalități precum acelea? Sunt unii care au făcut universități străine, avem un președinte olimpic de aur, dar ce rol are aici clasa politică? Cu cine am putea continua astfel de mari proiecte politice?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Generația pașoptistă a fost o generație de oameni conștienți că societatea românească trebuie să se dezvolte, să meargă înainte, să atingă obiectivul pe care îl avea în vedere.

După părerea mea, sper că istoria să-mi dea dreptate, după anularea alegerilor prezidențiale în 2024, România a intrat într-o etapă nouă de istorie. De ce spun asta? Pentru că până în 2024 eu nu am văzut iruperea asta incredibilă a forțelor suveraniste, extremiste și așa mai departe.

Apoi, nu am văzut fenomenul de nostalgie atât de pronunțat, deși el exista, nostalgie după stânga extremă, nu am văzut părerea de rău a unor tineri față de regimul de mână forte, înseamnă că nu știu istorie, înseamnă că la istorie nu s-a învățat carte sau nu s-a făcut carte. Sau chiar o nostalgie a tinerelor generații pentru comunism pe care nu l-au prins”, a spus prof. dr. Mihai Manea.

România nu are obiective clare

Profesorul a criticat lipsa unei clase politice coerente după 1989 și a explicat că, deși au existat consensuri pe proiecte precum NATO și UE, astăzi partidele urmăresc propriile idealuri și nu există obiective clare.

Potrivit acestuia, în trecut existau obiective care erau urmărite și chiar se făceau sacrificii pentru atingerea acestora, în timp ce astăzi nu există astfel de obiective sau proiecte, iar dacă există nu au rezultate vizibile.

„Eu nu știu ce este, care este sau cum ar trebui să arate clasa politică românească după 1989. Avem realmente o clasă politică modelată de 35 de ani cu niște obiective, cu niște idealuri?

Consensul a reușit pe NATO și pe Uniunea Europeană. Dincolo de asta, lucrurile parcă s-au încremenit. Fiecare partid, fiecare formațiune politică își urmărește propriile idealuri, sigur cu declarații frumoase, atrăgătoare care pot achiesa la oameni sau nu, dar nu cred”, a spus prof. dr. Mihai Manea.

„Atunci s-au solidarizat și liberalii și conservatorii. Aveau polemici, aveau dezbateri”, a spus Sorin Ivan.

„Se știa care este obiectivul, se dorea un obiectiv, se dorea că acel obiectiv să fie atins, să se facă chiar sacrificii. Astăzi nu văd acest lucru”, a spus prof. dr. Mihai Manea.

„Azi nu avem un obiectiv, nu avem un proiect. Au fost tentative de proiecte, inclusiv România Educată, ce s-a ales de el, nu știm”, a spus Sorin Ivan la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

